SAMMIR VELI – VIŠE MI SE NIJE IGRALO: Baš nepristojan oproštaj od Zagreba koji ga je trpio

Autor: F.F

Brazilski nogometaš Sammir, nekad toliko bespotrebno hvaljen nogometaš Dinama, kojem su se opraštalo mnoge zvijezdarije, poput nemilog opijanja ili vožnje u pijanom stanju bez vozačke dozvole, javio se iz Brazila… I to nakon što je napustio zagrebačku Lokomotivu, s lakonskom porukom,”više mi se nije dalo igrati”…

Dobro, s Lokomotivom se rastavio bez trzavica, a to što je igrao za nju, kao da i nije.

Što želimo reći? Vidjeli smo riječi Zdravka Mamića u jednom od brojnih istupa u kojima je jasno naznačio ”kako ga je rijetko tko razočarao kao Sammir„. I tu zaista možemo dati Zdravku Mamiću za pravo. Onako agilan, beskrupulozan u nametanju svojih želja i namjera Zdravko Mamić nikad za nijednog igrača nije napravio kao za Sammira.

Nekad je pjevao o njemu

Kad se samo sjetimo kako ga je i količinski i nasrtljivo ubacivao u reprezentaciju, sve kako bi mu podigao cijenu i opravdao svoje ulaganje u njega, onda nam Sammirove riječi baš i ne mogu leći.

Naposljetku, Zdravko Mamić ga je i ugurao u reprezentaciju gdje je također malo pokazao s obzirom na svoju nadarenost. I da, kasnije je otišao u Kinu, zaradio nešto novaca, ali se opet vratio u Zagreb, sada u Lokomotivu gdje se uopće nije isticao, kamoli bio spasitelj što se od njega očekivalo.









Zato njegove rečenice, najmanje bahate, čak i bezobrazne, “nije mi se igralo”, bacaju sjećanja na sve one pošto-poto hvalospjeve o njegovim igračkim vrlinama. Sve kako bi mu se dala naša putovnica i uguralo ga u reprezentaciju.

Istine radi, Sammir je znao u nekim svojim partijama i te kako pokazati raskoš svog talenta, kao primjerice prije deset godina u zagrebačkoj utakmici protiv Villareala. No, sve to što je pokazivao, bez kontinuiteta, nije bilo dostatno za poziv u reprezentaciju. Ipak, i to smo morali otrpjeti zbog Mamićevog inzistiranja.

I sve što smo čuli od njega na rastanku jest – “Više mi se nije igralo”. Ipak smo zaslužili malo više.