SAMI SEBI IZGLASALI POVJERENJE: Ceh platio samo trener, ostao i predsjednik i sportski direktor i Nadzorni odbor!

Autor: Andrija Kačić-Karlin

Zasad je stradao samo trener Oreščanin, cijela uprava, nadzorni odbor i sportski direktor na posebnom sastanku s novinarima priopćili da su dali svoj mandat na raspolaganje, no nije prihvaćen. Sami sebi su ponudili ostavke i očito odlučili da ostanu.

Ton prema novinarima bio je snishodljiv, sve je prštalo od isprika i opravdanja, no dojam ostaje – glavni krivci za stanje u klubu i momčadi ostali su na odgovornim dužnostima…

Predsjednik Brbić ovako je govorio o otkazu Siniši Oreščaninu, treneru…

“obio je raskid ugovora zbog lošeg rezultata u jučerašnjoj utakmici. Jedna utakmica ne bi smjela odrediti sudbinu trenera. Ali ovdje se nije radilo o utakmici s ravnopravnim protivnikom. Ovo smo morali pobijedit, oni su 400 i neki na FIFA-inoj ljestvici. To je sramota koja će trajno obilježiti Oreščanina i Hajduk”.

Pa je rekao još…

“Ime trenera ćete znati sutra. Večernji trening će voditi novi trener. Kako mi je klupski odvjetnik rekao, prije dvije ili tri godine uvedena je odredba da igrači ne mogu biti kažnjeni zbog loše igre.

O sebi je tek rekao:

“Imao sam dosta susreta s novinarima na puno tema, ali ovo je jedna od težih. Prije svega moram se ispričati svim navijačima, cijelom navijačkom puku za ovu blamažu, za sinoćnju utakmicu i razumijem ljutnju i bijes navijača. Najodgovornija osoba ovdje sam ja, radio sam neke kompromise koje nisam trebao i svjestan sam da sam pogriješio. Sinoć smo sjedili i razgovarali do dva ujutro i nismo vruće glave htjeli donositi odluke. Jutros sam svoj mandat stavio na raspolaganje, mislim da nisam dobro odradio dio s trenerom. NO mi je dao puno povjerenje i zbog tih ljudi sam odlučio nastaviti ovaj posao jer smatram da smo krenuli u dobrom smjeru. Mi smo procese započeli, imamo postavljen cilj, a to je ulazak u kvalifikacije za Ligu prvaka sljedeće sezone. Ako vidim da to nećemo uspjeti, moj ti i ja napustit ćemo klub”.

Čisto sumnjamo da će ovo opravdanje proći kod navijača.

“Nadovezao bih se na predsjednika i ispričao se navijačima, ovo čemu smo jučer svjedočili baca mrlju na naš rad i klub, puno će vremena trebati da se ovo ispere. Ja sam također ponudio mandat na raspolaganje, zbog odgovornosti koju imam prema klubu.

Predsjednik mi je rekao da nastavljamo dalje, doveli smo pet igrača, nažalost jučer se dogodila ova ružna epizoda. Vjerujem da će se put pokazati ispravnim, nema dolazaka dok nema odlazaka, nužni su na nekim pozicijama na kojima smo prekobrojni. Žao mi je što je došlo do ovoga jer izuzetno cijenim trenera Oreščanina, ali rezutat je presudio.

Član NO kluba Benjamin Perasović ustvrdio je:

“Htio bih reći tri bitne stvari. Isprika je duboka i emotivna, tijekom noći je bilo lupanja po stolu i plakanja. U ime cijelog Nadzornog odbora ispričavam se svim navijačima Hajduka na sramoti i blamaži. Mi smo održali sjednicu NO nakon što je predsjednik ponudio ostavku. Šest je bilo za njegov ostanak, jedan je bio suzdržan. Predsjednik ima našu potporu i preuzet će odgovornost. U životu izvan sporta, trenuci krize i očaja, beznađa, bola, mogu i moraju iskoristiti za zbijanje redova. Pravi navijači Hajduka su žešći što je Hajduku teže. Mi vjerujemo u naše igrače, investirali smo u momčad, a investirat će se i u dugoročne projekte”.