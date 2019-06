‘SAM SI HTIO DOĆI, ŠTO SAD HOĆEŠ?’ Predsjednik superbogatog PSG-a odbrusio najskupljem igraču svijeta

Autor: Dnevno.hr

Otkako je prije dvije godine dres Barcelone zamijenio onim francuskog prvaka PSG-a, ne prestaju natezanja na relaciji Neymara s klubom. Ne samo što je gotovo stalno pod nekom vrstom povrede i što zbog toga često ne igra, nego se dosta često sve svodi na neku privatnu razinu. Suigrače u klubu često umara svojim problemima, nezadovoljstvom, nedostatkom ambicije. U Barci mu je smetao Messi, sada mu smeta mladi Mbappe, te mu ne valja ovo, te ono…

Po najnovijoj priči, igrač kojeg je PSG platio 222 milijuna eura opet je nezadovoljan svime i svačim. Došlo je to ovoga puta i do predsjednika Nassera Al Khelaifija, koji mu je putem medija poručio da ne kuka i da slobodno ode ako to želi. To znači da bi za dvjestotinjak milijuna eura, dakle, možda i koji manje od onoga što su ga platili, mogao opet na put. Spominje se povratak u Barcelonu, tu su još i Real i Manchester United, nema mnogo klubova koji ga mogu platiti…

Neymar u Parizu zarađuje oko 40 milijuna eura godišnje, a trenutno ne igra zbog ozljede gležnja. More ga i sudski procesi, točnije predmet oko navodnog silovanja Najle Trinidade prije mjesec dana, za što ga dotična djevojka optužuje.

“U ovom klubu želim isključivo igrače koji su potpuno posvećeni našem dresu i klupskom projektu. Oni koji to ne žele ili ne razumiju, neka mi se jave za razgovor. Ali ako je igrač pod ugovorom, onda je to važnije od svega, osim onog što sam rekao, a to je potpuna posvećenost našem projektu. Što se tiče Neymara, njega nitko nije natjerao da potpiše za nas. Nitko ga nije ni na što prisiljavao. Sam je htio doći u PSG”, rekao je Al Khelaifi.