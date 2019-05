SADA JE SLUŽBENO! Bivši izbornik Vatrenih vodi novu reprezentaciju: ‘Zadivio nas je svojim znanjem o nama’

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Igor Štimac (51) karijeru će nastaviti kao izbornik nogometne reprezentacije Indije.

Štimac još nije potpisao ugovor, ali to je formalnost nakon što je Tehnička komisija Indijskog nogometnog saveza predložila njegov izbor. Njihov prijedlog sada mora potvrditi Izvršni odbor saveza.

Kandidati za mjesto indijskog izbornika bili su i Španjolac Albert Roca, Šveđanin Hakan Ericson, te Južnokoreanac Lee Min-Sung.

Vodstvo saveza obavilo je razgovore sa sva četiri kandidata, a Štimac se jedini pojavio u New Delhiju dok su ostali kandidati razgovarali putem skype-a.

“Preporučili smo Štimca izvršnom odboru. On se pokazao najboljim kandidatom. Bili smo impresionirani kako se pripremio i pokazao je veliko znanje o indijskom nogometu i državi,” kazao je predsjednik Tehničke komisije saveza Shyam Thapa.

Bivši ‘vatreni’ je trenersku karijeru započeo u Hajduku, potom je vodio Cibaliju i Zagreb, a od 2012. do 2013. je bio izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon poraza od Škotske u Glasgowu 15. listopada 2013. i izborenog doigravanja za SP u Brazilu, Štimac je smijenjen, a reprezentaciju je preuzeo Niko Kovač. Vodio je i Zadar, iranski Sepahana, te katarski klub Al-Shahania.

Nogometna reprezentacija Indije nalazi se na 101. mjestu FIFA-ine ljestvice.

Indija nikada nije nastupila na svjetskom prvenstvu, dok je na azijskom prvenstvu sudjelovala četiri puta. Posljednji put ove godine kada je osvojila posljednje mjestu u skupini A s jednom pobjedom (Tajland) i dva poraza (UAE, Bahrain).

Najveći uspjeh na kontinentalnom prvenstvu ostvarila je 1964. osvojivši drugo mjesto.

