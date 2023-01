SA SP-a IZVISIO, SAD BJEŽI OD HRVATA? Vatrenog sele u novi klub, nada se velikom povratku

Hrvatska je u razdoblju od srebra na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji do nedavne svjetske bronce u Katru dobila nekoliko novih aduta u momčadi, a među njima, svoj put među Vatrenima gradio je i Josip Brekalo. 24-godišnji krilni napadač trenutno je član Wolfsburga i nema priželjkivani status u momčadi koju vodi Niko Kovač, što je utjecalo na to da se ne nađe na završnom popisu Zlatka Dalića za odlazak na katarsko SP.

Brekalo se nada povratku među Vatrene, njegova mladost i potencijal najavljuju da bi ponovno trebao biti u akciji u reprezentativnom dresu, a kako bi to postigao, spominje se odlazak u novi klub. Umjesto u Wolfsburgu, svoj put nastavio bi u Monzi, gdje ga mediji u Italiji već sele tvrdeći da je pao dogovor o transferu.

Ranije, pri kraju 2022., spominjalo se da je Brekalo dvostruko zanimljiv talijanskim klubovima s obzirom na to da se s njim povezivala i Fiorentina.

🚨⚔️ #Brekalo, #Monza and #Fiorentina are both interested in the 🇭🇷 player.

📌 The contract of the #Wolfsburg winger expires in June. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato #SerieA pic.twitter.com/bGqJ6TPPEO

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) December 28, 2022