‘S NIVES SE SE**AO NA CENTRU TERENA’ ‘Ma nije bilo tako, samo romantično druženje!’

Ne nedostaje ljubavnih veza koje se javno odvijaju pred svima, a na hrvatskoj sportskoj sceni, svoju ljubav u kojoj nije bilo puno skrivanja imao je bivši dinamovac Dino Drpić, u braku sa suprugom Nives s kojom ima i dvoje djece.

Razveli su se 2014., no neke stvari se i dalje itekako pamte, a među njima, na jednu epizodu podsjetio je SPORTbible, donoseći kako je to išlo dok su Dino i Nives bili opušteni zajedno na travnjaku Maksimira u priči koja je odjeknula 2009. godine.

Prenoseći riječi Nives Celzijus, britanski tabloidi svojedobno su pisali da je ono što se zbivalo na centru terena bilo vrlo intimno. SPORTbible podsjetio je na tu posebnu scenu.

“Dino je zatražio da se svjetla upale i onda je ispunio svoj san o se*su na centru nogometnog terena. Bilo je to jako ‘prljavo'”, prenijeli su u Velikoj Britaniji da je Nives Celzijus pričala u jednom ‘talk showu’ u Srbiji. Podsjećajući na ovu priču, SPORTbible je približio i čime se Nives bavi.

“Celzijus je bivši model Playboya, a u Hrvatskoj je poznata kao pjevačica i glumica. Nakon glasa o onome što se dogodilo, brzo je stigla reakcija kluba u Zagrebu”, stoji u opisu, s dodatkom što je to Dinamo napravio nakon širenja glasa o zbivanjima na centru terena na Maksimiru.

“Završio je na transfer-listi pa otišao na posudbu u Karlsruhe u siječnju 2009. godine. Potom je u ljeto slijedio transfer u taj klub, a u Dinamo se više nije vratio”, piše SPORTbible.

A Croatia defender was transfer listed after having sex on the pitch with a Playboy model. pic.twitter.com/b8BtRPn8m9

— SPORTbible (@sportbible) November 5, 2022