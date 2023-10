S ‘fantomkom’ na glavi pucao u legendu Jugoslavije: ‘Na život ili smrt, obojica smo potezali’

Autor: Ivor Krapac

Probijajući se na nogometnu scenu tadašnje Jugoslavije u ’80-ima, poznati napadač Dragiša Binić je u godinama raspada bivše države došao i do reprezentativnog dresa, a pamti se i iz generacije Crvene zvezde koja je 1991. slavila naslov prvaka Europe, s Robertom Prosinečkim kao jednom od mladih zvijezda te momčadi.

Bivši suigrač legendarnog Vatrenog danas je napunio 62 godine, a zbog jedne traume iz života, Binić je svojedobno slavio i svojevrsni novi rođendan – s obzirom na to da je preživio napad vatrenim oružjem.





Nekadašnji srpski napadački adut s terena je svoju dramu prošao u noćnim satima sa 16. na 17. svibnja 2014. godine, kada ga je u beogradskom naselju Višnjička banja napao Božidar Jović, poznat i po nadimku Boža Bilder.

Imao i pomagača

U svojem napadu na Binića, Božidar Jović imao je i jednog pomagača, a veliki bivši nogometaš je odmah nakon napada opisivao kako je preživio ovu dramu.

“Vraćao sam se kući oko dva sata i kada sam parkirao pokraj kuće, vido sam da iz mraka prema meni trči neki muškarac. Pogledao sam, držao pištolj, ‘fantomka’ mu je bila na glavi. Odmah mi je bilo jasno da to nisu čista posla, iskočio sam i bacio se pokraj auta, kad je on zapucao. Srećom, nije me izdala brzina, izvadio sam pištolj, ali ovaj je pobjegao. Nisam ni stigao pucati, ali potrčao sam za njim niz ulicu. U pitanju su bili život ili smrt, pucao sam ja, pucao je i on Poslije sam od policije čuo da su našli tragove krvi, izgleda da sam ga zakačio…”, govorio je Binić.

“Ispalio je u mojem smjeru dva-tri metka, a kada sam pomislio da je otišao, iskočio sam iz auta i zalegao. Tada sam vidio da se napadač sakrio iza nekog grma. Onda je zapucao četvrti put i probušio mi je hlače između nogu. Kada sam izvadio pištolj za koji sam imao dozvolu, počeo je bježati. Pucao sam u njegovom smjeru dva puta. Policija je kasnije na licu mjesta našla sedam čahura”, pričao je kasnije Binić.









Božidar Jović, čovjek koji je htio ubiti Binića, proveo je nekoliko godina u zatvoru. Nakon puštanja, pamti se kako se 2017. na tamošnji Badnjak zabarikadirao i s pištoljem kod sebe prijetio da ima i bombu kojom kani raznijeti zgradu u ulici Slavka Rodića 11 u beogradskoj četvrti Vidikovac.

“Da je sud tada inzistirao da Jović otkrije tko je naručio atentat na mene, do ovog ne bi došlo. Jović je priznao da je pucao na mene, ali je rekao da ne smije otkriti ime naručitelja jer se plaši za sigurnost svoje obitelji. Rekao je da nema ništa protiv mene, a bilo je očigledno da ga je netko tada iskoristio. Umjesto da tragaju za tom osobom, sud je prihvatio njegovu obranu i osudio ga na nekoliko godina zatvora”, govorio je Binić.