RUŽNE SCENE U PRAGU! Kovač i Monaco zamalo završili utakmicu zbog ekscesa!

U Pragu se igra prva utakmica trećeg pretkola Lige prvaka između domaćina Sparte i Monaca našeg Nike Kovača. Monaco je na poluvremenu vodio rezultatom 1:0, a utakmicu je obilježio novi ispad navijača.

Klub Nike Kovača poveo je u 41. minuti utakmice pogotkom Aureliena Tchouamenija, što se nimalo nije svidjelo navijačima Sparte.

Dok je slavio pogodak, navijači Sparte krenuli su s žestokim rasističkim uvredama.

Mladi nogometaš Monaca našao se pred tribinom onih najžešćih navijača kluba iz Praga, a oni očito nisu mogli podnijeti da njihova momčad gubi.

🇫🇷🇨🇲 AS Monaco midfielder Aurelien Tchouameni (of Franco-Cameroonian descent) was the target of racial abuse by Sparta Prague fans after he scored in a Champions League qualifier. #matchdayAfrica #EndRacism pic.twitter.com/vGK98ddgCn

