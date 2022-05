RUSIJU BACILI NA KOLJENA: Izbacili su ih iz svih natjecanja sljedeće sezone

Danas je Izvršni odbor UEFA-e ipak odlučio kako će izbaciti rusku reprezentaciju i klubove na period od godinu dana iz svih natjecanja pod kapom te organizacije.

Iako je Čeferin dao naslutiti kako odluka možda neće biti ovakva, ipak je odlučeno kako zbog napada na Ukrajinu nijedna selekcija iz Rusije se neće natjecati u Ligi nacija, Europskim prvenstvima i klupskim natjecanjima.

Tako Rusija tako neće sudjelovati u UEFA Ligi nacija za sezonu 2022./23., te će zauzeti zadnje mjesto u skupini s Islandom, Izraelom i Albanijom i pasti u treću jakosnu skupinu.

Bez Lige prvaka

Ruska ženska nogometna reprezentacija pak neće nastupiti na Europskom prvenstvu za žene, a zamijenit će ih Portugal. Isto tako poništavaju se rezultati koje je Rusija postigla u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo za žene koje se održava sljedeće godine, a poništeni su i rezultati U21 reprezentacije Rusije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2023. godine.

Jednako tako ruski klubovi neće nastupati u sljedećoj sezoni Lige prvaka, Europske lige, Konferencijske lige, ženske Lige prvaka i UEFA Ligi mladih, a odgovarajuće pristupne liste muških i ženskih klupskih natjecanja izmijenjene su u skladu s načelima navedenim u pravilima natjecanja.

Rusiji će pak za nadolazeću sezonu biti dodijeljen broj bodova koeficijenta koji odgovara najnižem broju koji su zaradili u bilo kojoj od posljednjih pet sezona, a slične odluke koje se tiču nogometa bit će primijenjene i za futsal natjecanja u kojima sudjeluju ruske reprezentacije i klubovi.

Isto tako odbačena je i ponuda koju je Ruski nogometni savez podnio u vezi organizacije Europskog prvenstva u nogometu za muškarce 2028. odnosno 2032. godine.

