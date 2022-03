RUSIJA SE POBUNILA, ‘OVO JE DISKRIMINACIJA’ Priča im nije prošla, stigao novi udarac

Borba u koju je Rusija krenula pokušavajući se suprotstaviti sportskim sankcijama za sada prolazi bez uspjeha za Ruse. Novi udarac došao je odlukom Sportskog arbitražnog suda u Lausannei da se ne prihvaća žalba na rusko izbacivanje iz završnice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru, sa sankcijom koju je odredila FIFA.

Sud je odredio da odluka krovne svjetske nogometne organizacije ostaje na snazi, a Rusima je time propala nada da bi se mogli vratiti u završnu fazu kvalifikacija. Podsjetimo, FIFA je svojom odlukom poslala Poljsku izravno u završni susret za SP, bez susreta s Rusijom na koju su Poljaci trebali ići u polufinalnoj utakmici završne faze europskih kvalifikacija.

Poljska će, tako, u borbi za SP sada i definitivno čekati boljeg iz susreta Švedska – Češka.

Sportski arbitražni sud prethodno je odbio žalbu Rusa na sportske sankcije koje je protiv njih odredila UEFA, suspendirajući klubove i reprezentacije iz svojih natjecanja. U objavljenoj odluci, dodaje se da se pravomoćnost sudskih presuda još čeka, s nastavkom dijela postupaka u terminu koji još nije poznat.

Kada god se dogodi nastavak i kakva god bude pravomoćna odluka, ona će za Rusiju stići prekasno za bilo kakvu nadu za SP. Završna faza kvalifikacija u kojoj su trebali igrati na rasporedu je već sljedećeg tjedna.

