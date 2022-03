RUSIJA PRETRPJELA KONAČNI UDARAC: Odluka je pala, već su se i pobunili

Nakon što je u Poljskoj vladala zabrinutost da bi Rusija mogla dobiti priliku za nastup protiv njihove reprezentacije u završnoj fazi kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru, to se ipak neće dogoditi.

FIFA je objavila da će poljski nogometaši dobiti izravan prolazak u završnu utakmicu kvalifikacija, bez ‘pomilovanja’ za Rusiju koje bi stiglo mogućom odgodom utakmice. Poljaci će, tako, u borbi za odlazak na SP dočekati boljeg iz utakmice Švedska – Češka.

Šveđani i Česi igrat će 24. ožujka u švedskoj Solni, a pobjednik će se pet dana kasnije u završnoj utakmici sresti s Poljskom. Finale će biti odigrano u poljskom Chorzowu.

Rusija je isključena poslije suspenzije određene njezinoj reprezentaciji zbog invazije na Ukrajinu. FIFA je danas odlučivala i o ukrajinskom zahtjevu da se odgodi nastup njihove nacionalne momčadi protiv Škotske u završnoj fazi kvalifikacija, čemu je udovoljeno.

Umjesto ovog mjeseca, Ukrajinci će protiv Škota u Glasgowu u svojoj polufinalnoj utakmici završne kvalifikacijske faze igrati u lipnju. Finalna utakmica protiv boljeg iz susreta Wales – Austrija također je odgođena za lipanj.

