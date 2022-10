RUSIJA NIJE ZABORAVILA NI OPROSTILA UEFI: Još boli taj udarac, žele da se masno plati

Rusija je zbog međunarodnih sportskih sankcija pogođena brojnim zabranama igranja, no sa završetka prošle nogometne sezone, pamti se i kazna koja je bila povezana s finalom Lige prvaka – bez ruskih predstavnika u akciji.

Ponos koji je trebao predstavljati zemlju pod režimom Vladimira Putina jest stadion u St. Peterburgu, prvotno predviđen za domaćina finala, no potom, nakon početka invazije na Ukrajinu, među kaznama koje su pogodile Ruse bila je i ona o oduzimanju velike završne utakmice klupske sezone u Europi.

Umjesto u St. Peterburgu, finale je bilo odigrano na Stade de Franceu u predgrađu Pariza, a Rusi tu odluku koju je donijela UEFA ne zaboravljaju.

Dok je nova sezona već u punom zamahu, a sankcije protiv ruskih predstavnika idu dalje, povratak na priču o premještaju finala iz St. Peterburga donijele su tvrdnje Rusa da je pao dogovor o kompenzaciji koju UEFA uplaćuje zbog tog poteza. Sve to treba uzeti s oprezom jer bi se moglo raditi o ruskoj propagandi, ali barem kako tvrde tamošnji dužnosnici, uplatu novca već čekaju.

