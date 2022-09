RUSIJA IZBAČENA S EURA: UEFA s Hvara bez milosti prema Zbornaji

Na današnjem sastanku Izvršnog odbora UEFA-e koji se održava u Hrvatskoj na Hvaru ne dolaze dobre vijesti za Rusiju, koja je zbog agresije na Ukrajinu i sportskih sankcija izbačena iz ždrijeba kvalifikacija za Euro 2024. godine.

“Sve ruske momčadi trenutno su suspendirane nakon odluke Izvršnog odbora UEFA-e od 28. veljače 2022. koju je dodatno potvrdio Sportski arbitražni sud 15. srpnja 2022. Rusija stoga nije uključena u ždrijeb kvalifikacija za UEFA Europsko nogometno prvenstvo 2022.-24”, priopćili su iz UEFA-e.

Ono što se očekivali tako je postalo i službeno Rusija neće biti u ždrijebu kvalifikacija za Euro 2024. koji će se održati 9. listopada u Frankfurtu, a još se ne zna što će biti s Bjelorusijom.

Naime, Njemačka je zatražila od UEFA-e da izbaci Bjelorusiju iz ždrijeba zbog njene uloge u ratu u Ukrajini, no krovna europska organizacija nogometa to još nije učinila.

Razočaranje u Rusiji

Vijest o ne sudjelovanju na Euru danas su i komentirali Ruski nogometni savez:

“Nogometna reprezentacija Rusije neće sudjelovati u ždrijebu kvalifikacijskih skupina za Euro 2024. godine. Razlog za ovakvu odluku proizlazi iz Uefine odluke iz veljače o zabrani sudjelovanja ruskih reprezentacija i klubova natjecanjima pod njenom ingerencijom”, stoji u službenom priopćenju Ruskog nogometnog saveza.

