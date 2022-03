RUSI PODSJETILI NA SLUČAJ IZRAELA: Ono što su sada smislili je zapanjujuće

Autor: G.I.Š.

Ruski nogometni klubovi i reprezentacija izbačeni su iz svih natjecanja koja su pod okriljem FIFA-e i UEFA-e, ali se ne mire sa situacijom, naročito Zbornaja, koja se još nada nastupu na SP-u.

Ovog tjedna se u Dohi održava FIFA-in kongres, a još se ne zna hoće li se na njemu raspravljati o statusu Rusije u toj organizaciji, niti kakva će biti sudbina ruske reprezentacije.

Izbornik Valerij Karpin je u intervjuu za TASS je rekao kako nije odustao od doigravanja i da čeka presudu CAS-a.

Odlazak iz UEFA-e

“I dalje se tome nadam, a koji su preduvjeti za to teško je reći. Situacija se mijenja svakim danom. Za sada se možemo samo nadati najboljem”, rekao je Karpin i dodao:

“Ako bi se to dogodilo, bio bi to trijumf pravde i zdravog razuma. U idealnom slučaju, trebali bi dobiti pravo na doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo. A kako će to izgledati, vjerojatno, nije na meni da odlučujem”.

Inače saznaje se kako bi Rusi pristali na diskvalifikaciju na dvije godine, ali ako dođe do potpunog isključenja imaju scenarij kako će izaći iz UEFA-e i priključiti se Azijskoj nogometnoj federaciji.

Naime, Rusi su mišljenja kako u Aziji nemaju toliko oponenata, te kako ti klubovi iz Azije ne bi imali ništa protiv igranja protiv ruskih klubova i reprezentacije, a tu se pozivaju na Izrael koji je napustio baš Azijsku federaciju i pristupio UEFA-i, iz istog razloga.