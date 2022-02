RUSI OSTALI BEZ EUROKUPOVA: Sve šire sportske sankcije zbog invazije Ukrajine

Kako se saznaje krovna europska nogometna institucija UEFA, odlučila je pokrenuti postupak izbacivanja jedinog ruskog predstavnika u europskim kupovima Spartaka iz Moskve, zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Spartak iz Moskve trebao se sastati s RB Leipzigom u Europa ligi, ali izgleda kako će dalje njemački predstavnik i to bez borbe, pišu iz Bilda.

Kako pišu mediji iz njemačke njihov predstavnik gotovo sigurno će se naći u četvrtfinalu, i smatraju kako ne bi trebali dobiti novog protivnika kroz proceduru.

Sportske sankcije

Rusija zbog invazije na Ukrajinu trpi sve jače sportske sankcije, te je nakon odbijanja Šveda i Poljaka da igraju protiv njih sada i UEFA odlučila kazniti ruski klub.

FIFA za sada nije izbacila reprezentaciju Rusije iz kvalifikacija za SP u Kataru, ali zbog odbijanja dvije reprezentacije da igraju s njima ne zna se kako će sve to završiti.

🚨 UEFA are set to disqualify Spartak Moscow from the Europa League and RB Leipzig will automatically go through to the quarter-finals.

The decision will be made official today.

(Source: BILD) pic.twitter.com/fldYKmKx4W

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 28, 2022