Rusi htjeli smjestiti Europi, a onda je savez napravio novi preokret

Autor: Ivor Krapac

Ubrzo nakon što je Vladimir Putin naredio da se krene na Ukrajinu, Rusija se našla pod međunarodnim pritiskom i sankcijama, a dio tog pritiska su i zabrane nastupa za ruske momčadi i pojedince na međunarodnoj sportskoj sceni, što s izostankom njihovih nacionalnih obilježja dok nastupaju, a u dosta slučajeva, i s oštrijim sankcijama u kojima za Ruse nema nastupa.

Dio te priče su i sankcije koje je protiv Rusa uvela UEFA, a nakon toga, raširio se glas da u Rusiji žele smjestiti Europi odlaskom u Azijsku nogometnu federaciju. No, to se ipak nije dogodilo, kako govore nove vijesti.

Ruski mediji javljaju da je tamošnji nogometni savez donio odluku da se ne odlazi iz krovne europske nogometne organizacije i ide Azijcima. Razlog je u stavu koji prema Rusima ima FIFA, a on nije mekši od onog europskog.

Čekaju napredak

“Raspravljalo se o pitanju prelaska u Azijsku nogometnu federaciju. Jednoglasno smo glasali protiv jer FIFA ne daje jamstva”, govori ruski sportski dužnosnik Mihail Gerškovič, član tamošnje nogometne ‘vlade’, čije je riječi prenijela ruska izvještajna agencija RIA.

FIFA također održava sankcije protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu, a u međuvremenu, u razdoblju dok i dalje nema međunarodnih nastupa ruskih klubova i reprezentacija u različitim uzrastima, u Rusiji se nadaju da u dogledno vrijeme dolaze promjene.

“Odlučili smo nastaviti kontakte s UEFA-om, pogotovo zato što ima napretka, želimo vidjeti kako će se situacija razvijati sljedeće godine”, dodao je ruski nogometni dužnosnik Gerškovič.

Najavili malo ublažavanje pa se povukli

Najava mogućeg zatopljavanja odnosa između Rusa i krovne europske nogometne organizacije stigla je s viješću da je u rujnu UEFA razmatrala mogućnost da u Europi ponovno igraju mlade ruske muške i ženske ekipe, one u uzrastu do 17 godina, no taj plan je na koncu naišao na zastoj.









Kako je u listopadu objavio Politico, UEFA je takav svoj plan povukla uz riječi da za sada ne vidi put prema povratku Rusa u natjecanje. Pala je odluka da ove sezone neće biti vraćanja ruskih mladih ekipa u europska natjecanja.

Protiv inicijalnog plana da se mladi Rusi i Ruskinje vrate na teren u natjecanjima krovne europske nogometne organizacije istupili su Ukrajinci, ali ne samo oni. Politico je u listopadu istaknuo da je zbog takvog plana poziciju u sportskoj organizaciji u svojoj Švedskoj izgubio Karl-Erik Nilsson, koji je pružao podršku brzom povratku mladih ruskih ekipa u euroska natjecanja.