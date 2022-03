RUSE KAŽNJAVAJU NA SVE STRANE, A ONI BI U OFANZIVU: Otkrili su svoj plan, već stigao i odgovor

Sportska Rusija je izolirana zbog invazije na Ukrajinu, ali ne miruje. Danas je stigla vijest o ofanzivi koju pokreću u tamošnjem nogometu, s planom kandidature za domaćinstvo jednog od dva dolazeća Europska prvenstva, 2028. ili 2032. godine.

U toj utrci koju najavljuju, Rusima bi 2028. jaki konkurent trebala biti zajednička kandidatura Velike Britanije i Irske, a u pogledu prema 2032., u fokusu je interes Italije kao potencijalnog jakog kandidata.

Trenutno pod kaznama koje su protiv njih uvele FIFA i UEFA, ruski nogometni dužnosnici vjeruju da ovakav njihov plan ima smisla. Aleksandar Djukov, prvi čovjek tamošnje nogometne organizacije, kazao je da će svoje namjere izraziti i službenim dopisom kojeg će dočekati UEFA, a približio je ruske argumente koje smatra jakima.

‘Pretpostavljamo da je Rusija već spremna ugostiti ovakvo natjecanje. Imamo puno iskustva’, kazao je Djukov, čija je zemlja, podsjetimo, ugostila prošlo SP, u ljeto 2018., s nezaboravnim nizom hrvatske reprezentacije na putu do finala i srebra.

