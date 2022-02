RONALDO U NOVOJ DRAMI: Bez toga ne ide, priča se o puču u svlačionici

Kada se ovo ljeto vratio na Old Trafford, Cristiana Ronalda se gledalo kao spasitelja. Čovjeka koji će im konačno donijeti titlu koju čekaju još od 2013., zadnje sezone koju je s klupe vodio legendarni Sir Alex Ferguson.

Par mjeseci kasnije oblak realnosti prekrio je “Kazalište snova”. United je daleko od titule. Nalaze se na četvrtom mjestu 20 bodova udaljeni od vodećeg Cityja. Vode borbu za Europu, a ne onu za naslov koji su toliko htjeli. Veliki pritisak medija te očekivanja navijača dodatno kompliciraju situaciju u klubu.

Dolaskom Rangnicka na klupu sve je otišlo razinu iznad. Na klupi više nema legende kluba, Solskjaera, koji je svojom veličinom donekle mogao smiriti ego igrača. Nijemac to ne može, a to potvrđuje i sapunica zvana “kapetanska vrpca”.

Kako se piše u Engleskoj, Ronaldo je zatražio podršku trenera i igrača kako bi on preuzeo traku od dosadašnjeg kapetana, stopera Harryja Maguirea. Dodaje se kako Ronaldo smatra da je traka preveliki pritisak za najskupljeg stopera svih vremena te da bi, ako se promijeni kapetan, Maguireu bi to omogućilo bolje igre. No, Maguire je opovrgnuo tvrdnju da se događa ikakva razjedinjenost, uz riječi da su svi fokusirani samo na nedjelju. United će ovog vikenda u 26. kolu Premiershipa gostovati u Leedsu.

I’ve seen a lot of reports about this club that aren’t true and this is another. Not going to start posting about everything that is written but I needed to make this one clear. We’re united and focused on Sunday. Enjoy your day everyone 💪🏻 @ManUtd https://t.co/YxLhQn8pqf

— Harry Maguire (@HarryMaguire93) February 18, 2022