KAKO JE RONALDO U SOBI U BEOGRADU OSTAVIO MILIJUNE EURA: ‘Pa tko bi to još ponio sa sobom na dvodnevni put!?’

Više od dvije godine nakon što se to dogodilo, u javnost je stigla nova zanimljiva stvar povezana s gostovanjem Cristiana Ronalda u dresu portugalske reprezentacije u Beogradu, u kvalifikacijskoj utakmici za Euro 2020., odigranoj u rujnu 2019.

Portugal je tada na beogradskoj Marakani slavio s 4:2, no Ronaldu se izvan terena dogodilo nešto puno manje ugodno. Zaboravio je na svoju dragocjenost financijske težine od oko 3,5 milijuna eura, s ostavljena dva sata čija se vrijednost procjenjuje na taj iznos. Satovi su ostali u hotelu u kojem su Portugalci odsjeli u glavnom gradu Srbije, a svoj pogled na ovu priču sada je približio Beograđanin Strahinja Đorić, zaljubljenik u satove.

Razgovarajući za Blic, Đorić je iz svoje perspektive približio slučaj koji je bio okončan tako da su Ronaldu satovi vraćeni. Pronašla ih je spremačica sobe, a potom je izvijestila upravitelja hotela i preko srpskog nogometnog saveza, satovi su u kontaktu s Portugalcima stigli do velike nogometne zvijezde.

‘Tko bi još to nosio na dvodnevni put?’

Đorić se bavi satovima, s tom temom kao utemeljitelj brenda ‘Sat na ruci’ upoznaje i druge, a u slučaju Ronalda, kazao je da ga je jedna stvar baš zapanjila.

‘O ovim satovima znam puno, a sama pomisao da je on zaboravio takva dva sata u hotelskoj sobi bila je zapanjujuća. Onda sam shvatio da je Ronaldo ‘jedan od nas’, ljubitelj je satova, jer tko bi još ponio dva sata u vrijednosti od 3,5 milijuna eura na dvodnevni put?, zapitao se srpski poznavatelj satova za Blic, dodajući da ovo pokazuje kako portugalska zvijeda smatra satove dijelom svoje uobičajene ‘garderobe’.

Unikatni satovi

Spremačica koja je pronašla satove potaknula je njihov povratak vlasniku, no srpski poznavatelj ovih dragocjenosti smatra da Ronaldo ionako ne bi ostao bez svojih ukrasa na ruci.

Razlog je u tome što su satovi jako unikatni, s posebnom izradom s dijamantima, a tako rijetki primjerci doveli bi do toga da bi svatko tko bi pronašao satove morao vratiti te dragocjenosti Ronaldu, jer bi se za to brzo doznalo pa sa satovima ne bi mogao napraviti ništa drugo. No, sve komplikacije ipak su se izbjegle ispravnom reakcijom spremačice u hotelu.