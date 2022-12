RONALDO TRENIRAO S REALOM: Perez dao zeleno svjetlo velikom Portugalcu

Vijest dana van Svjetskog nogometnog prvenstva je povratak Cristiana Ronalda u Real iz Madrida, ne kao igrača već na trening – kamp Valdebebas.

Kako su se raspisali španjolski mediji Ronaldo je stigao u Madrid s obitelji, a u trening centru se pojavio sa sinom gdje je odradio jednosatni trening.

Predsjednik Reala Florentino Perez navodno je osobno dao zeleno svjetlo Ronaldu za trening, ali odvojeno od prvog tima i na posebnom terenu.

Napravio pomutnju

Dolazak Ronalda izazvao je pravo oduševljenje kod Realovih navijača i mladih igrača Reala, no o povratku Cristiana među ‘Kraljeve’ izgleda da neće biti ništa, iako se Ronaldo nudio i Realu tijekom prijelaznog roka.

Ronaldo je trenutno bez kluba, nakon što je epizoda u Manchester Unitedu završila raskidom ugovora, a iako su ga povezivali sa saudijskom Al-Nassruiem još nije razvidno gdje će veliki Portugalac nastaviti karijeru.

