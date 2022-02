RONALDO JE TREBAO IĆI U ZATVOR, ALI JEDAN ČOVJEK JE SVE ZAUSTAVIO: Veliki nogometaš se branio, a spominjala se cifra od 76 milijuna dolara

Cristiano Ronaldo po povratku u Manchester United ne uživa na terenu. Momčad je neuvjerljiva, a i on je suočen s kritikama zbog svoje igre, no ovih dana je dio priče o njemu bio posvećen i jednoj staroj epizodi s optužbama s kojima je bio suočen. Riječ je o skandalu iz 2009. u kojem ga je za silovanje u hotelskoj sobi u Las Vegasu optužila Amerikanka Kathryn Mayorga, a osim što se tim skandalom bavio na sudu, nove informacije govore da je portugalskoj nogometnoj zvijezdi prijetilo uhićenje.

Vraćajući se na optužbe za silovanje protiv Ronalda, britanski Daily Mail piše da je policija u Las Vegasu bila spremna na uhićenje portugalske nogometne zvijezde, uz mišljenje da protiv njega ima dovoljno dokaza za takav potez. To pokazuju dokumenti koji su otkriveni 13 godina nakon skandala, a kako stoji u dokumentaciji, do privođenja nije došlo jer je takav potez spriječio tamošnji viši policijski dužnosnik.

Kako je vrijeme prolazilo, Ronaldo se pokušavao riješiti ove priče, spominjala se i nagodba od 373 tisuće dolara, no Amerikanka koja ga je optužila za silovanje je nakon pada prvotne nagodbe tražila puno veći iznos, navodno čak 76 milijuna dolara. No, njezina borba na sudu propala je nakon zaključka da nema dovoljno dokaza o silovanju, nakon čega je nastavak sudske priče zaustavila zastara.

Cops were STOPPED from arresting Cristiano Ronaldo for rape in 2009 by 'senior official' https://t.co/JPTUYOgQHq

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 15, 2022