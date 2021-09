RONALDO SE VRATIO I ‘ODNIO’ KOLAČE! ‘I ja bih jeo konjsko g***o da vidim da on to jede’

Autor: I.K.

Cristiano Ronaldo odnedavno je ponovno u Manchester Unitedu, a s njegovim povratkom na Old Trafford stigao je i posebni utjecaj koji ima na suigrače. Danas 36-godišnjak, veliki Portugalac je u drugačijoj ulozi nego dok je u dresu Man Uniteda bio u razdoblju od 2003. do ’09., kao mlad igrač. Tada su lideri u svlačionici bili stariji igrači, tu je bio i legendarni Sir Alex Ferguson na klupi, dok je sada Ronaldo onaj u kojeg drugi gledaju.

Ono što se promijenilo njegovim povratkom odražava se na terenu, u priči koja je tek počela, ali teren nije jedino mjesto na kojem donosi promjenu. Ronaldo jako pazi na to što jede, želi ostati u vrhunskoj formi, a takav njegov pristup prate i suigrači.

To je približio 38-godišnji pričuvni golman Uniteda Lee Grant, koji kaže da se ostatak momčad sada više ne šali s time što jede.

Nema varanja s hranom

Kako je Grant otkrio, momčad sada više ne vara s uzimanjem slastica na kraju objeda, što se znalo događati petkom navečer. Svi gledaju što je to za pojesti uzeo Ronaldo, a kada su vidjeli to zdravlje na tanjuru, odustali su od kolača. Kako to izgleda u slučaju sjajnog Portugalca, s detaljima njegove prehrane svojedobno je otkrio ESPN, sa šest obroka u kojima dominiraju lagane stvari.









Reagirao iskusni napadač

Na Old Traffordu očito sada vladaju neka nova pravila o prehrani. Gledajući iz daljine, njih je komentirao Troy Deeney, 33-godišnji napadač koji igra za Birmingham City. Deeney nije iznenađen što su suigrači krenuli putem kojim ide 36-godišnji Portugalac, a u izjavi koju je donio The Sun postavio je stvari i malo ekstremnije.

‘Da vidim Ronalda kako jede konjsko go***o prije utakmice, i ja bih ga jeo’, veli 33-godišnji napadač koji smatra da bi svi suigrači morali raditi ono što radi i portugalska zvijezda.