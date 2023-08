Ronaldo se križa, a Arapi ga slave: Pogledajte što je napravio veliki igrač

Cristiano Ronaldo navikao se na zabijanje golova i u sredini u kojoj je još relativno nov, u saudijskom Al Nassru u kojem je od početka godine, a jedan novi izazvao je i posebnu reakciju, kakva od portugalske zvijezde nije bila česta.

Nakon što je zabio za svoju momčad u utakmici polufinala arapskog Club Champions kupa, Ronaldo je svoj gol iz penala u 75. minuti protiv iračke Al Shorte proslavio križajući se, što je izazvalo i dosta pažnje s obzirom na to da je to napravio u arapskom svijetu.

Arapski navijači Al Nassra su ga ovom prilikom još jednom slavili, a gol je Saudijcima bio dovoljan za slavlje s obzirom na to da su s 1:0 ušli u finale.

Kako je proslava izgledala, pogledajte – ovdje.

Final – here we go!!💪🏼

Good work team!

Special thanks to our fans for the amazing support and for always pushing us forward! 🙌🏼💛💙 pic.twitter.com/iuxE88DRSr

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 9, 2023