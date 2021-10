RONALDO PRIZNAO SILOVANJE, ALI TO NIJE VAŽNO? Priča ima novi zaplet, evo što se sprema na sudu!

Autor: Ivor Krapac

Uz posao koji obavlja na nogometnom terenu, Cristiano Ronaldo već dugo vuče i sudsku priču u kojoj se brani od optužbi za silovanje, u sporu koji sveukupno traje 12 godina. Portugalsku zvijezdu optužuje američka manekenka Kathryn Mayorga, priča je na sudu na kojem traje ponovljeni postupak, a stvari idu u smjeru oslobađanja Ronalda od optužbi.

Takav potencijalni rasplet približava njemački Sport 1. Pozivajući se na svoj izvor, Sport 1 donosi da bi oslobađajuća presuda mogla stići jer se optužba na sudu podupire na temelju komunikacije koja se ne bi smjela uvažiti kao dokaz na sudu.

Sporan je razgovor koji je Ronaldo imao sa svojim odvjetnikom. U njemu portugalska zvijezda govori da se spolni odnos u kojem je bio s Mayorgom dogodio iako se ona tome opirala, no kako su te riječi stigle do suda jer su razotkrivene u sklopu ‘Football Leaksa’, to ih ne čini dokazom koji bi bio prihvatljiv za suđenje s obzirom na to da se radilo o povjerljivom razgovoru između Ronalda i odvjetnika.

Ronaldove riječi odjeknule

Dok se doznalo za Ronaldove riječi, odjeknuo je njegov dio priče kojim priznaje što je napravio.

‘Rekla mi je ‘ne’ i više puta tražila je da prestanem. Rekla je da nije odmah za seks jer smo se tek upoznali, ali me uhvatila za penis. Dugo nisam mijenjao položaj u kojem sam bio. Priznala mi je da nije htjela odnos sa mnom, ali bila je dostupna. Pored toga, primijetio sam i nekoliko modrica na njezinom tijelu’, otkrio je Ronaldo svojem odvjetniku.

Sve se zbivalo u Las Vegasu

‘Rekla je ‘ne’ i više puta tražila je da prestanem”, a sada je i odgovor također bio samo ‘ne’. Rekla je: ‘Idiote, prisilio si me. Ti si idiot. Ja nisam kao druge.’ Odgovorio sam joj da mi je žao’, dodao je Ronaldo priznajući što se zbivalo.

Portugalska zvijezda i američka manekenka bili su zajedno 2009. u Las Vegasu, a u ponovljenom sudskom postupku, Mayorgina obitelj od Ronalda traži odštetu od 200 milijuna dolara.