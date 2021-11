RONALDO PRIJETI ODLASKOM? Tek se vratio, a Englezi već brinu!

Autor: I.K.

Manchester United u posljednje vrijeme kao da ne može bez drame. Ona je proteklih tjedana bila povezana sa slabim nastupima i rezultatima, zbog čega se sve jače priča o ugroženom statusu Olea Gunnara Solskjaera na klupi, no sada, po pisanju u Engleskoj, stiže i novi problem.

Povezan je s Cristianom Ronaldom i s njegovom budućnošću u dresu Uniteda, a priča koja njegov nastavak na Old Traffordu dovodi u pitanje stigla je nedugo nakon što se portugalska zvijezda vratila u klub iz Manchestera. Ronaldo je u ljetnom prijelaznom roku ponovno došao u dres u kojem je u svojem prvom ‘mandatu’ igrao od 2003. do ’09., no rezultatski gledano, stvari su krenule ispod očekivanja.

Zbog toga, list Daily Express donosi informaciju da Ronaldov ostanak nije sigurna stvar, a za to ima jedan uvjet.

Liga prvaka – ili ništa

Po pisanju engleskog lista, portugalsku zvijezdu zanima zadržavanje u dresu Uniteda jedino ako momčad izbori nastup u Ligi prvaka. Europska liga ne bi bila njegov izbor, a takav uvjet znači da bi bilo potrebno osvajanje najmanje četvrtog mjesta u engleskom Premiershipu.

Man United je trenutno šesti, s pet bodova manje od četvrtoplasiranog Liverpoola.

Vodi pobunu protiv Solskjaera?

Uvjet koji je postavljen klubu nije jedina zanimljiva stvar zbog koje se o Ronaldu piše u Engleskoj. Spominje se i njegova vodeća uloga u pobuni u svlačionici, s buntom usmjerenim protiv Solskjaera na klupi.

Ako je to istina, sjajni Portugalac je okrenuo ‘palac dolje’ norveškom treneru, svojem bivšem suigraču u dresu Uniteda. To bi bio novi udarac za Solskjaera, a stigao bi nakon onih koje su već zadali slabi rezultati, s gubitkom koraka za vodećim momčadima u prvenstvu.