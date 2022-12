RONALDO POTPISAO BASNOSLOVNI UGOVOR: Svi mu spočitavaju izjavu od prije par godina

Kako se nagađalo zadnjih dana Cristiano Ronaldo dogovorio je suradnju sa saudijskim prvoligašem Al Nassrom, tako tvrdi saudijski medij Al Arabiya, ali još službene potvrde nema.

Kako se saznaje ugovor je potpisan do 2025. godine, a ipak nije prošla ideja da će nakon toga imati posebnu ulogu ambasadora zajedničke kandidature SA, Egipta i Grčke za SP 2030. godine.

Još se ne zna koliko će Ronaldo zarađivati, ali prije je Marca spominjala cifru od oko 200 milijuna eura godišnje, a nakon toga posvetio bi se promociji Portugala u nastojanju dobivanja Svjetskog prvenstva.

Cristiano Ronaldo will spend two seasons at Al Nassr. The deal has been verbally agreed and he will travel to Saudi Arabia to sign the contract and do his medical. He won't stay beyond his contract to help the World Cup bid as Portugal are trying for 2030. https://t.co/dyNYSA6wqu

