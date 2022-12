RONALDO POSTAJE NAJSKUPLJI IGRAČ SVIJETA! Ima novi klub, a plaća je nevjerojatna, to nema baš nitko

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Jedan od najvećih svih vremena, Cristiano Ronaldo, s prvim danom sljedeće godine postaje nogometaš Al Nassra, kluba osnovanog 1965. godine, koji se natječe u prvenstvu Saudijske Arabije. Vijest donosi Marca.

Portugalski je napadač početkom Mundijala sporazumno raskinuo ugovor s Manchester Unitedom nakon štoje izašao njegov intrevju gdje je javno napao upravo i trenera kluba.

“Manchester United me izdao, napravili su crnu ovcu od mene. Nemam poštovanja za Erika ten Haga jer ni on nema za mene. Ljudi moraju znati istinu. United me htio potjerati. Ne samo trener nego i ljudi oko kluba. Osjećao sam se izdano. Neki ljudi me nisu htjeli u Manchester Unitedu, ne samo ove sezone nego i prošle” rekao je u intervju Portugalac.





Veliki iznos

Na Bliski istok dolazi kao slobodan igrač. Njegova će plaća prema pisanju medija iznositi čak 200 milijuna eura po sezoni. Što je najveća plaća u povijesti sporta.

Al-Nassr je osvojio devet saudijskih prvenstava, a njegov rival Al-Hilla također se povezivao s Ronaldom, kao i Newcastle i Inter Miami. Napadač je trenutno s Portugalom u Katru gdje ga čeka osmina finala protiv Švicarske.