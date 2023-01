RONALDO KRENUO U PROTUNAPAD! Sprema milijunsku tužbu protiv velikana

Cristiano Ronaldo napokon je ima svoj debi za Al Nassr u ekshibicijskoj utakmici protiv PSG-a, a CR7 je postigao dva pogotka, no na kraju su izgubili 4:3 od Messija i društva.

Utakmica je imala i svoju lošiju stranu, kada je bivši suigrač Ronalda iz Reala, Navas napravio ružan prekršaj baš nad Portugalcem.

Osim toga utakmica je bila prava prijateljska, Roni je nakon što je dobio nagradu za igrača utakmice rekao, kako mu je jako drago da je vidio neke stare prijatelje i u svakom slučaju veliki spektakl u Saudijskoj Arabiji sve je zadovoljio.

So happy to be back on the pitch, and on the score sheet!! And nice to see some old friends!👍🏼 pic.twitter.com/qZqKGHsrVD

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 19, 2023