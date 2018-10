Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images

RONALDO KOMENTIRAO OPTUŽBE ZA SILOVANJE! Nakon što je ejakulirao, ispričao se, a sve su riješili odvjetnici?

Nogomeraš Juventusa i nekada najbolji igrač svijeta, Cristiano Ronaldo, oglasio se na svom Facebook-profilu i komentirao je optužbe za silovanje. Ronalda je prošloga tjedna za silovanje optužila Amerikanka Kathryn Mayorga, a Cristiano je sada sve porekao i poručio kako će sve dokazati te da mu je savjest čista.

“Čvrsto poričem optužbe koje se izdaju protiv mene. Silovanje je odvratan zločin koji ide protiv svega što sam ja i vjerujem u. Odbijam hraniti medijski spektakl stvoren od strane ljudi koji se žele promovirati na moj račun. Moja čista savjest će mi omogućiti da čekam sa mirom rezultate svih istraga”, poručio je Ronaldo.

Potresna priča o silovanju

Njemački Der Spiegel pak donosi detaljnu priču o toj noći kada je tada još studentica Kathryn Mayorga navodno silovana. Upoznala je Ronalda kada je imala 25. godina u Las Vegasu u Palms Casino Resortu kada je radila kao hostesa 2009. godine. Posao joj je bio namamiti što više klijenata u noćni klub.

Ispričala je kako je te noći 12. srpnja 2009. godine Ronaldo ušao u klub s prijateljima i pozvao nju i njezinu prijateljicu na privatnu zabavu u svoju hotelsku sobu. Prvo su se, kaže, dvoumile, ali su na koncu pristale i otišle do hotela. Tada ih je Portugalac navodno obavijestio da je zabava već gotova, ali da mogu ostati na privatnoj zabavi.

Djevojke su pristale i uskočile su u njegov jacuzzi, međutim Mayorga se čak dvoumila jer nije htjela uništiti haljinu koju je trebala nositi i sutradan. Ronaldo ju je nagovorio da se presvuče i pridruži. Otišla je u kupaonicu i taman kad je bila u gaćicama, ušao je Ronaldo, a penis mu je visio izvan gaća.

Navodno ju je prvo tražio da ga oralno zadovolji, a kada je to odbila tražio je da ga poljubi. Na to je pristala i onda ju je, prema njezinu iskazu koji prenosi Der Spiegel, Ronaldo odvukao u sobu i tamo ju nasilno, bez zaštite i lubrikanta analno silovao.

Govorila mu je da prestane i da to ne radi, a onda je, kako kaže, on ejakulirao i ispričao joj se rekavši da je on inače dobar čovjek.

Šokirana studentica nije prvo nikome govorila o silovanju. Napustila je zabavu i otišla kući. Prijateljica ju je kasnije zvala da ju obavijesti da su završile u novinama jer su partijale s Ronaldom. Nakon toga joj je Mayorga priznala da je silovana, a prijateljica ju je savjetovala da bude oprezna jer je Cristiano moćan i bogat.

Kathryn je tada navodno zvala policiju i tražila da ju odvedu u bolnicu kako bi je pregledali zbog silovanja. Nije tada htjela reći tko joj je to napravio zbog straha jer je ipak riječ o slavnoj o moćnoj osobi.

Navodno je tri mjeseca plakala i na koncu su je roditelji nagovorili da zove odvjetnika. Odabrala je neiskusnu i nespremnu Mary Smith koja joj je uspjela izvojevati nagodbu u visini od 260 tisuća eura. Riječ je o iznosu koji Ronaldo zaradi u tjedan dana, možda i manje, a Mayorga je trebala šutjeti. Riječ je bila, dakako, o izvansudskoj nagodbi.

Mayorga je morala potpisati ugovor u kojem joj je zabranjeno čak i razgovarati s psihijatrom o osobi koja ju je silovala, a za to su se, navodno, pobrinuli Ronaldovi odvjetnici.

Dugo je još Kathryn patila i tek se nakon pet godina vratila normalnu životu, ali kaže da nikada neće moći reći daje uistinu sretna. Pokret ‘Me Too’, koji potiče žene žrtve silovanja da svoju priču podijele sa svijetom, pomogao joj je da unajmi novog odvjetnika koji će istjerati pravdu.

Der Spiegel tvrdi kako je Mayorga ne traži zadovoljstvo u novcu niti se želi osvetiti, već samo želi pravdu. Navodno ju je strah da Ronaldo ne bi naudio još nekome.

Njemački medij tvrdi kako bi Ronaldo doista mogao na suđenje jer prema zakonu na snazi u saveznoj državi Nevadi, u kojoj se zločin dogodio, seksualni zločini nikad ne odlaze u zastaru.