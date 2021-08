RONALDO IMA NOVI KLUB! Službeno je, vratio se svojoj staroj ljubavi!

Autor: I.K.

Cristiano Ronaldo je novi igrač Manchester Uniteda! Nakon što je rekao suigračima i treneru Massimilianu Allegriju da želi napustiti Juventus, Ronaldo je od danas ponovno u klubu u kojem je imao svoju prvu epizodu u karijeri izvan rodnog Portugala.

Podsjetimo, velika portugalska zvijezda bila je na Old Traffordu od 2003. do ’09. godine, a sada se vraća u klub u kojem ga je prvi put vodio legendarni Sir Alex Ferguson. U novoj epizodi surađivat će s Oleom Gunnarom Solskjaerom, Norvežaninom na klupi Uniteda, s kojim je dijelio svlačionicu dok su zajedno igrali u klubu u razdoblju od 2003. do ’07. godine.

Klub presretan zbog dogovora

U objavi o povratku 36-godišnjeg Portugalca na Old Trafford, klub je na svojoj službenoj stranici istaknuo da su presretni što mogu objaviti vijest da je pao dogovor o Ronaldovoj novoj epizodi u njihovom dresu.

Dok je prvi put bio u Unitedu, Ronaldo je imao sveukupno 292 odigrane utakmice u svim natjecanjima, sa 118 golova i 69 asistencija za momčad koju je tada vodio Ferguson.

Iz Uniteda u Real

Nakon šest godina u klubu s Old Trafforda, Ronaldo je u ljeto 2009. preselio u Real Madrid, gdje je bio do ’18. i odlaska u Juventus.









Torinski dio njegove nogometne priče je završen, a počinje onaj na mjestu koje dobro poznaje. Kako je United istaknuo u svojoj objavi, s povratkom kući.

Pričalo se i o Man Cityju

Prije nego je u prvi plan izbio United, pričalo se o zanimanju za Ronalda koje je iskazao gradski rival Manchester City, ali tu nije bilo konkretne ponude koja bi privukla velikog Portugalca.

Na Old Traffordu su očito reagirali brzo i mogli su objaviti sretnu vijest za njihov klub.