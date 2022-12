RONALDO GADNO ‘TRESNUO’, A BOGATA PONUDA ČEKA: ‘Ako ovo prihvati priznaje da je gotov!’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Dok Lionel Messi s reprezentativnim suigračima danas u Buenos Airesu slavi osvajanje naslova svjetskog prvaka nakon povratka iz Katra, njegov dugogodišnji rival u raspravi ‘tko je bolji’ još uvijek čeka odlazak na svoju novu klupsku destinaciju.

Cristiano Ronaldo više nije igrač Manchester Uniteda. Razlaz s klubom s Old Trafforda objavljen je nakon što je već s portugalskom reprezentacijom bio u Katru, a još se čeka Portugalčev novi korak. Španjolska Marca pritom je ustrajna u tome da je u ovoj priči sve jasno. Ronaldo je pred potpisom za saudijski Al-Nassr, tvrdi poznati španjolski sportski list, ističući da 37-godišnju zvijezdu čeka rekordno visoki ugovor.

Novac koji je u igri je čak 500 milijuna eura, a ugovorna obveza trajala bi do lipnja 2025. godine. Za igrača čija je karijera u padu, ovo definitivno nije loše, no još se čeka i Ronaldov potpis koji će, tvrdi Marca, doći do kraja godine na izmaku.





Izbornik ga poslao na klupu

Rasplet se čeka nedugo nakon završetka SP-a u kojem je Ronaldo posljednje dvije utakmice počinjao na klupi, u pobjedi nad Švicarcma u osmini finala i porazu od Maroka u četvrtfinalu. Sveukupno, u Katru je bio tako ‘dobar’ da je zaslužio ulazak u odabir najgorih na SP-u, kako smo već pisali.

U međuvremenu, Ronaldo je nakon završetka svoje priče u Katru otišao u Dubai, u UAE, a ondje je s obitelji, kako govore medijski izvještaji. Sve se događa nakon što ga je izbornik Fernando Santos gurnuo u drugi plan u posljednje dvije portugalske utakmice na SP-u, a nakon što je Portugal ispao neočekivanim porazom s 1:0 u korist Maroka u četvrtfinalu, Santos je ‘odletio’ s izborničke klupe na kojoj je bio osam godina.

Ronaldo o svojim planovima i dalje šuti, a o njemu se priča.

Nakon što je prvi put u javnost došlo da je na pragu bogatog kluba iz Saudijske Arabije, mnogi su se na Twitteru javili s posprdnim komentarima. Portugalska zvijezda ima puno navijača koji daju podršku, ali ne nedostaje ni onih s drugačijim mišljenjem, a jedna od takvih poruka bila je baš brutalna.

“Ako Ronaldo ode u Al-Nassr, to znači da prihvaća da je gotov! Vrijeme je da i njegov kult to shvati”, bilo je jedno navijačko mišljenje s Twittera, a još jedno se osvrnulo na silno bogati ugovor, još uvijek s čekanjem hoće li pasti potpis.

“Pričao je da ga vrhunski klubovi žele i da će ostati na ‘top’ razini, a onda se sprema prihvatiti 200 milijuna eura po sezoni u Saudijskoj Arabiji”, napisao je jedan navijač, koji je spomenuo i slične planove Lea Messija da svoj put na terenu nastavi u SAD-u, u priči u kojoj se spominje Inter Miami.









Ronaldo je za sada bez novog kluba, a Messi je u PSG-u, no svaki njihov korak nastavlja se pratiti…