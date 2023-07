Romano seli Livakovića iz Dinama: ‘Sve je dogovorio, a i klubovi su blizu’

Na dan kada će na golu Dinama biti u akciji protiv Hajduka u SuperSport Superkupu na travnjaku Maksimira, Dominik Livaković opet je tema zbog potencijalnog transfera u drugi klub, a kako tvrdi Fabrizio Romano, taj transfer se bliži.

Najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu je na Twitteru objavio da je Livaković dogovorio uvjete za nastavak karijere u turskom Fenerbahčeu, a još se čeka dogovor zagrebačkog i istanbulskog kluba.

Kako je Talijan dodao, i to je blizu. Romano se pritom pozvao na informaciju koju je donio turski novinar Yagiz Sabuncuoglu.

Ovo je nastavak priče u kojem je u prvom planu sada turski klub, kako donosi Fabrizio Romano, s Livakovićevim odlaskom iz Dinama koji je sve bliži.

Fenerbahçe are closing in on Dominik Livaković deal. Agreement in place with the player, personal terms sealed. 🟡🔵

Fenerbahçe are also on the verge of closing the agreement with Dinamo Zagreb, as @yagosabuncuoglu reports.

Meanwhile, Becão will fly to Istanbul on Sunday. pic.twitter.com/Q1dJDRWoau

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023