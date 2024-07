Romano preselio Rakitića u Hajduk i objavio detalje ugovora: ‘Želio je tu šansu u Hrvatskoj’

Ivan Rakitić je jučer napravio novi korak prema dolasku u Hajduk izvijestivši saudijski Al-Shabab da odlazi iz njegovih redova, a Talijan Fabrizio Romano, najpoznatiji ‘insajder’ koji prati situaciju na nogometnom tržištu, danas tvrdi da je dolazak legendarnog nekadašnjeg Vatrenog u Hajduk gotova stvar.

“Ivan Rakitić u Hajduku iz Splita”, objavio je talijanski novinar na društvenoj mreži X, posluživši se i svojim tradicionalnim riječima “here we go”, kojima prati dogovorene transfere. Romano je objavio i detalje ugovora Rakitića s Hajdukom, tvrdeći da je suradnja dogovorena na dvije godine, do ljeta 2026.

“Rakitić odlazi iz Al-Shababa bez obzira na ugodno razdoblje u Saudijskoj Arabiji. Želio je tu šansu da zaigra u Hrvatskoj”, piše poznati ‘insajder’ na X-u, dodajući da su ključne uloge imali Nikola Kalinić kao sportski direktor, Ivan Perišić kao jaki adut Hajduka na terenu i Gennaro Gattuso kao novi trener splitskih Bijelih.

🚨🇭🇷 Ivan Rakitić to Hajduk Split, here we go! Deal done on two year contract valid until June 2026.

Rakitić leaves Al Shabab despite good time in Saudi as wanted to take chance to play in Croatia.

Kalinic as director, Perisić as teammate, Gattuso as coach made difference. pic.twitter.com/6hbeh14ZNP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2024