ROMAN ABRAMOVIČ POSTAO MIROTVORAC? Kaže da su ga pozvali, ima i jedno iznenađenje

Roman Abramovič ovih dana je zaokupljen s puno stvari. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, engleski tabloid The Sun objavio je informaciju da je Abramoviču zabranjen dolazak na britansko tlo i da se to neće promijeniti, a koji dan potom, objavljeno je da se odrekao upravljačke uloge u Chelseaju, s informacijom da će ruski bogataš i vlasnik kluba svoju ulogu prepustiti vodećim ljudima dobrotvorne zaklade londonskih Plavih.

Nakon svega ovog, na početku novog tjedna stigla je vijest da Abramovič ide dalje sa svojom povezanošću s rusko-ukrajinskom pričom. Dobio je poziv za ulogu mirotvorca.

Putem svojeg glasnogovornika, o tome je ruski bogataš obavijestio javnost sam. Glasnogovornik je otkrio da je poziv da se uključi u pregovore stigao s ukrajinske strane, što zvuči prilično iznenađujuće s obzirom na to da se u stjecanju bogatstva i utjecaja spominjala Abramovičeva bliskost s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Zbog toga je ruski bogataš i upao u probleme u Velikoj Britaniji.

Osim neočekivane informacije da je Abramovič uključen u rusko-ukrajinske pregovore, s posebnim iznenađenjem da se to dogodilo na inicijativu s ukrajinske strane, glasnogovornik nije otkrio detalje što ruski bogataš točno radi u pregovorima.

O nečemu detaljnijem se u izjavi Abramovičevog glasnogovornika za sada šuti, s objašnjenjem da je tako zbog velikog uloga pregovora.

Roman Abramovich is currently in Belarus to assist in Ukraine-Russia peace negotiations.

Alexander Rodnyansky says staff reached out and requested help and 'Roman decided to help.' pic.twitter.com/VZW8B1AXUH

