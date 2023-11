Roditelji privedenih Boysa bijesni na Plenkovića: ‘Ti dečki nisu ubojice, a 100 dana čekamo’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Čekajući da se u Grčkoj pokrene rješavanje pitanja privedenih članova Bad Blue Boysa, Dinamovih navijača koji su ovog ljeta bili u Ateni usred nereda koji su izbili prije utakmice AEK-a i Dinama u kvalifikacijama za Ligu prvaka, članovi obitelji uhićenih Hrvata obratili su se izjavom za javnost, ističući da nisu zadovoljni reakcijom predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Marina Kos, predstavnica roditelja privedenih i smještenih u zatvorima u Grčkoj, obratila se javnosti zajedničkim priopćenjem obitelji uhićenih Hrvata.





“Nekoliko puta smo pokušali razgovarati s premijerom u vezi položaja naših sinova, braće i supruga. Željeli smo prodiskutirati o tome što hrvatska vlast učiniti za naše državljane, ne miješajući se u neovisnost grčke sudbene vlasti”, poruka je roditelja i obitelji.

“Do danas, premijer nije odgovorio na naše mailove, niti nas je primio na sastanak. Nama roditeljima i prijateljima šalje poruke putem medija”, nastavlja se.

“S obzirom na to da je premijer Plenković, kako je istaknuo, jedan od najiskusnijih i najutjecajnijih članova Vijeća Europe, vjerujemo da se možemo pouzdati u njegove izjave”, dodaju roditelji i predstavnici obitelji.

“Nemamo drugog izbora nego ovim putem javno pitati premijera Plenkovića na što je to konkretno mislio kada je dva puta govorio da očekujemo dobre vijesti vezane za naše dečke. Što to za premijera znači riječ ‘uskoro’ s obzirom na to da su naši dečki sada već puna tri mjeseca u zatvorima o kojima je Vijeće Europe nekoliko puta izrazilo negativan stav i niz kritika”, nastavljaju.

“Već se nekoliko dana pitamo na čemu se temelje izjave premijera Plenkovića oko ove iznimno osjetljive situacije. Više od 100 naših obitelji svakog dana očekuje konačno rasvjetljavanje ovog slučaja i strepi nad sudbinom svih tih dečki. Dok čekamo bilo kakvu konkretnu vijest oko sudbine naših dečki, želimo da svi budu svjesni situacije u kojoj se nalazimo i da pratimo poruke koje nam Vlada šalje putem medija”, ističu roditelji i članovi obitelji.









“Nama trenutno ostaje tek povjerenje u odvjetnički tim u Grčkoj te nada i pouzdanje da nitko neće odgovarati za nešto za što nije odgovoran ni kriv, kao što se dogodilo pokojnom kapetanu Laptalu”, dodaju.

“Naši dečki nisu ni ubojice, ni članovi organiziranog kriminalnog udruženja, što im se, vidimo, sada stavlja na teret bez dokaza”, upozoravaju roditelji i članovi obitelji.

“Želimo znati na temelju čega premijer, nakon razgovora s grčkim kolegama, šalje poruke optimizma o sudbini naših najmilijih”, zaključili su, nezadovoljni zbog toga što im se predsjednik Vlade nije obratio izravno.