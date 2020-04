ROĐEN DA SE BORI: Kamenovali mu kuću, žele ga izbaciti iz Barcelone, a sada otkriveno i ovo

Iako njegov životni standard mnogima izgleda bajkovito, Ivanovi počeci nimalo nisu bili bajni. Njegovi su se roditelji doselili u Švicarsku gdje se Ivan s vremenom afirmirao da bi danas uživao status jednog od najboljih nogometaša svijeta.

Premda većini na spomen alpske Švicarske na pamet pada ukusna čokolada umotana u ljubičasti omot, nešto profinjenijoj manjini skupocjeni satovi, i tek se na kraju nekolicina možda sjeti da i u uređenoj Švicarskoj život povremeno može biti težak ako se ne igra po očekivanjima grupa. Dokapetan Vatrenih to je osjetio na vlastitoj koži.

U novoj epizodi HRT-ove dokumentarne serije “Junaci našeg doba”, koja evocira sjećanja na epski put hrvatske reprezentacije do finala SP-a, ispred kamere je stala obitelj Rakitić.

Luka i Kata, roditelji Ivana Rakitića, koji je bio ključni igrač na tom putu u Rusiji, prisjetili su se Ivanovih nogometnih početaka.

Sve je počelo na čuvenoj utakmici Dinama i Grashoppera 1997. godine u Zürichu, kada je zagrebačka momčad u domoljubnom zanosu na krilima Igora Cvitanovića i Roberta Prosinečkog deklasirala Švicarce rezultatom 5:0, a Luka Rakitić na tribini je na ramenima nosio sinove Ivana i Dejana.

Otac Ivana Rakitića u Švicarsku je doselio 1986. godine iz rodnih Sikirevaca. U tuđinu se uputio trbuhom za kruhom. Tamo je od rada uspio sagraditi kuću u mjestu Mohlin kraj Basela.

“Nikada neću zaboraviti kada me otac odveo na Dinamo. Bila je to moja prva velika utakmica, bilo je toliko ljudi da me otac morao držati na ramenima da nešto vidim”, priča Rakitić.

Njegov otac je objasnio: “Dizao sam sinove na ramena da osjete to hrvatstvo, da im uđe u žile.”

Upravo u Baselu 16 – godišnji Ivan potpisuje prvi profesionalni ugovor. Majka Kata sjeća se susreta s ljudima iz Chelseaja, koji su njenog sina htjeli preseliti u London.

“Donijeli su kofer novca, sjećam se da je bio neki visok čovjek. Nje to lako, povuče te, mi smo imali u džepu tada deset franaka. Ali kad staneš i razmisliš, treba ići polako”, objasnila je majka, a otac je dodao: “Rekao sam da Ivan može ići kad bude nosio kapetansku traku Basela, ne prije.”

Ivan je uskoro postao najbolji mladi igrač lige, njegov talent je prepoznat u Njemačkoj pa je Ivan potpisao za Schalke 2007. godine. U istom periodu 19-godišnji Rakitić donio je sudbonsonu odluku. Već Jje bio reprezentativac Švicarske u mlađim uzrastima ali se odlučio za Hrvatsku.

“Švicarska nam je dala sve, ali jedna vatra je sijala u nama, to se nije govorilo, ali se znalo. U našoj katoličkoj obitelji uvijek se znalo odakle smo i Ivan je znao odakle su njegovi roditelji. No on je tu odluku trebao donijeti sam. Otišao je u sobu i rekao da će nazvati Bilića i Khuna, tada izbornika Švicarske. Kada je izašao, pitao sam ga ‘Sine, što si odlučio?’ On mi je odgovorio: ‘Odlučio sam ono što tvoje srce hoće.’ Ja mu to nikada neću zaboraviti”, rasplakao se Luka Rakitić pred kamerama.

Uslijedio je težak period, Švicarci su govorili o obeštećenju za uloženo, navijači su prijetili Rakitiću i njegovoj obitelji.

“Nisu to dobro prihvatili, navijači su se okupili kod nas u roku od pola sata kada je odluka objavljena na radiju”, rekao je otac.

“Ne daj Bože nikome. Najgore mi je bilo kada bi stigla Ivanova slika s crnim križem preko nje. Bilo je prijetnji, ali izdržali smo”, prisjetila se majka Kata.

“Nadam se da ljudi u Švicarskoj danas razumiju da to nije bila odluka protiv Švicarske, nego za Hrvatsku”, zaključio je priču Rakitić.

Pored svega toga, Ivan je doživio šok i u Hrvatskoj kada su 2016. godine kuću u kojoj je odsjeo na Ugljanu, kamenovali huligani porazbijavši na njoj sve prozore i vrata.

U novije vrijeme Rakitić u Barceloni doživaljava neviđeno šikaniranje uprave ali po svemu sudeći ne radi se o izoliranom slučaju.