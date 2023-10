Robert Prosinečki na pragu povratka u dobro mu poznatu ligu

Iako se nije dugo zadržao za kormilom novog prvoligaša Rudeša, Robert Prosinečki izgleda kako neće dugo čekati na novi angažman, barem ako je za vjerovati vijestima iz turskih medija.

Za usluge Prosinečkog navodno je zainteresiran Samsunspor, čija je klupa upražnjena i hrvatskog stručnjaka vide kao mogućeg novog glavnog strateg.

Kako se doznaje predsjednik kluba Yuksel Yildirim u prijateljskim je odnosima s Davorom Šukerom, koji je prema navodima turskih medija preporučio Prosinečkog.

🚨🇹🇷⚽️ | Former Bosnian national team head coach Robert Prosinečki reportedly has an offer from a Turkish Süper Lig club.

Turkish club Samsunspor is apparently interested in the services of the 54-year-old Croatian manager. They initially wanted a domestic coach, but their… pic.twitter.com/rnFEmUyhHa

