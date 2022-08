RIJETKI SU ISPRED DINAMA: Oduševljeni i u Srbiji, ‘pa oni su 14. u povijesti!’

Prikupljanje bodova za Uefin nacionalni koeficijent rano u novoj sezoni nije donijelo puno veselja za hrvatske klubove, sa situacijom koja je nakon drugog pretkola bila jako loša, kako smo približili nedavno. Nakon toga, Dinamo i Hajduk pobrinuli su se za bolje vijesti pobjedama u svojim prvim utakmicama u trećem pretkolu, zagrebački Plavi s 2:1 u gostima protiv Ludogoreca u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a splitski Bijeli s 3:1 kod kuće protiv Vitorije Guimaraes u borbi za Konferencijsku ligu – što najavljuje da bi europska priča oba kluba mogla ići dalje.

Uoči tjedna koji donosi nove europske utakmice, stigao je pogled kojim se gleda unatrag, na učinak klubova u Europi još od sezone 1955./56., kada je bio utemeljen tadašnji Kup prvaka. Poznata stranica Swiss Football Data je na Twitteru približila kakva je situacija u prikupljanju bodova za nacionalni koeficijent unatrag 67 godina, a u toj priči, Dinamo stoji jako dobro, na visokom 19. mjestu po skupljenim bodovima prvo u vremenu nekadašnje Jugoslavije, a potom za Hrvatsku.

Swiss Football Data objavio je ljestvicu prvih 100, a u tom poretku koji pokazuje uspješnost klubova u Europi u dugom razdoblju, svoje mjesto ima i Hajduk, malo izvan kruga prvih 50, na 51. poziciji.

Na vrhu ovog poretka je Real Madrid, a slijedi Barcelona, Realov najveći rival u Španjolskoj. Odmah do njih, smješten je i klub koji ne igra u jednoj od ‘liga petice’, lisabonska Benfica, koja se nalazi na trećem mjestu. Poredak prvih pet zaokružuju Bayern i Juventus, a korak iza, šesti je još jedan klub izvan ‘liga petice’, amsterdamski Ajax.

The 100 most successful clubs in the last 67 years in international competitions

Retweet if your club is on this list 👇👇👇#UEFA #football #footballstats pic.twitter.com/v122iZMAyv

— Swiss Football Data (@swissfootdata) August 7, 2022