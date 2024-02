Rijekin trener nakon potopa: ‘Ovo nema veze sa sportom, a Obregon je naučen na monsune’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Bizarna je bila utakmica 22. kola HNL-a između Gorice i Rijeke. Na natopljenom travnjaku stadiona u Velikoj Gorici Rijeka je slavila protiv domaćina 2:0, iako su se mnogi koji su utakmicu gledali zapravo pitali kako se ista uopće mogla odigrati, nije li sve na rubu regularnosti.

Ludi susret obilježila su čak četiri dosuđena jedanaesterca, od kojih su tri dosuđena za Rijeku, kao i dva poništena gola Rijeke nakon intervencija VAR-a. Bio je to inače drugi susret ovih klubova u malo više od dva tjedna, a prvi je susret odigran u snježnim uvjetima.

Oba gola za goste postigao je Jorge Obregon s bijele točke, u 66. i 77. minuti, pa je tako sastav s Rujevice vratio prvo mjesto na ljestvici koje je nakratko izgubio od Hajduka.

‘Obregon naučen na monsune’

“Prvo bih čestitao svojim igračima, ali i igračima Gorice. Ne postoji riječ na hrvatskom jeziku za ovakav teren. Sucu nije bilo lako odlučiti hoće li se nastaviti utakmica ili ne, ali ovo nema veze sa sportom i nogometom”, govorio je Rijekin trener Željko Sopić za MaxSport nakon utakmice.

Mislim da smo zasluženo pobijedili, ništa nisam vidio, VAR je donio odluke, nemojte me pitati o ničemu, ništa nisam vidio, nismo imali mali monitor kod klupe zbog kiše. Danas ne možemo pričati o igri, nego o karakteru. Rekao sam dečkima da moramo istrčati s pobjedničkim mentalitetom i odigrali su jako dobro s obzirom na uvjete. Idemo kući pjevajući”, dodao je Sopić.

Jedan jedanaesterac na utakmici promašio je Marko Pjaca za Rijeku, a drugi Ante Jurić za Goricu. Zanimljiv je komentar imao Jurić baš vezan uz Pjacin promašaj i zašto se nakon toga odlučio da izvođač bude Obregon. “Marku sam rekao na poluvremenu da se to događa, a kada pucate iz vode nije tako jednostavno i to se ne može vježbati. Gospodin Obregon je naučen na monsunske kiše u Kolumbiji i on sve to može”, zaključio je Sopić.