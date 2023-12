Rijeka zacementirala Rudeš na dnu ljestvice HNL-a

Rijeka i Rudeš na Rujevici odradili su zadnji susreta subotnjeg programa HNL-a na Rujevici, a domaći su na kraju slavili s čistih 3:0 i tako uspješno završili jesenski dio prvenstva, što se ne bi moglo reći za momčad iz Zagreba.

Prvo poluvrijeme, kao i na kraju cijela utakmica otišli su na stranu Rijeke, koja je povela u 14. minuti preko Ivanovića na asistenciju Fruka, a samo je golman Marković i donekle neprisebnost domaćih napadača, spasila goste više lopti u mreži.

Ipak imao je i Rudeš sjajnu priliku preko Topića, koji je sam izašao ispred Labrovića, ali golman domaćih obranio je 100% priliku. Pred kraj prvog poluvremena Pjaca je slučajno ozlijedio golmana gostiju Markovića, kojeg je zamijenio Kralj.

DOMINANT RIJEKA!

Fantastic performance from the home side as they put 3 past Rudeš, and it could’ve been way more.

Rudeš end 2023 without a win in the HNL 😬#HNL #RJKRUD pic.twitter.com/P0TcANivvu

