RIJEKA U OSVETNIČKOM POHODU: ”Ljudi nisu svjesni što nas čeka”, ljut je Bišćan

Nogometaši Rijeke večeras 20 sati na Rujevici igraju protiv Aberdeena prvu utakmicu trećeg pretkola Europske lige. Prije četiri godine, u drugom pretkolu Europske lige igrala su ova dva kluba i uspješniji je bio Aberdeen. Zna to dobro i trener Rijeke Igor Bišćan.

„Nismo mi tu nikakvi favoriti, to vam mora biti jasno! Bišćan upozorava kako ovo neće biti protivnik s kojim se Rijeka može poigravati.

“Treba biti realan u očekivanjima i mi javnost. To je jednostavno tako. Treba uzeti i u obzir da se igraju dvije utakmice. Ako nam se ukaže prilika da napadnemo i iskoristimo moment i da u domaćinskoj atmosferi upišemo lijepu pobjedu, naravno da ćemo to iskoristiti.”

Rijeku se smatrala laganim favoritom i prije četiri godine, no Aberdeen je šokirao domaćina i u prvoj utakmici trijumfirao s 3-0. U uzvratu na sjeveru Škotske Rijeka je uzvratila, povela s 2-0, krenula u veliki juriš, ostavila prostor i završilo je samo 2-2-

„Sasvim sigurno je da nas čekaju dvije teške i zahtjevne utakmice protiv jednog izuzetno kvalitetnog protivnika, koji igra u jednoj zahtjevnoj i natjecateljskoj ligi, u kojoj je u vrhu – što garantira da su kvalitetni, i time je naša zadaća teža. No, nadam se da ćemo uz našu dobru igru i pomoć gledatelja otići na uzvrat s prednošću„.

Kakav je danas Aberdeen? Bišćan veli:

„Mislim da su izbalansirani po pitanju kvalitete i po pitanju karakteristika igrača u momčadi. Čvrsti su i agresivni, disciplinirana su ekipa, a u njoj ima igrača koji nam mogu napraviti probleme. Prema naprijed imaju nezgodnih igrača, a obrana im je posložena otočki. Vrlo su čvrsti, motorični, agresivni, s kombinacijom nekih mladih reprezentativaca i iskusnih igrača. Možda ljudi nisu svjesni koliko nas težak posao čeka„.

Problema s ozljedama i dalje ima pa tako Bišćan ne može računati na Gorgona, Puljića i Mamića. Ostali su svi spremni za nastup.

“Nećemo se prilagođavati, nemamo ni neki izbor, a i to ne bi bilo dobro. Trebamo im parirati u onome u čemu su dobri te se nametnuti u onome u čemu smo mi bolji. Imena igrača za sutra sigurno nećemo određivati prema onome što smo vidjeli kod Aberdeena. Mi nemamo prevelik izbor.”