Rijeka se veseli rasprodanom Poljudu: ‘Privilegija je igrati pred punim tribinama, zato se nogomet igra’

Derbi drugog kola SuperSport HNL-a na rasporedu je u nedjelju od 21 sat i pet minuta na Poljudu, gdje će u Jadranskom derbiju snage odmjeriti Hajduk i Rijeka.

Riječani na Poljud dolaze nakon dvije pobjede, jedna u HNL-u i jedna u kvalifikacijama Konferencijske lige, no gostovanje u Splitu pokazat će kakva je forma igrača Sergeja Jakirovića.

Trener Rijeke najavio je sutrašnje gostovanje na rasprodanom Poljudu, koji je oduševljen što će njegovi igrači igrati pred punim tribinama, a ulogu favorita dragovoljno je prepustio domaćinu, Hajduku.

Oni su favoriti

“Očekujem čvrstu, agresivnu utakmicu, zahtjevnu naravno. Rasprodan je stadion, mislim da je privilegija igrati pred punim tribinama, zato se nogomet igra”, započeo je Jakirović i nastavio:

“Malo je igrača koji su igrali pred punim stadionom tako da očekujem da budemo dobri, da smo mirne glave, da igramo ono što se dogovorimo. Skautirali smo Hajduk, kao što su i oni nas. Početak je prvenstva, nigdje ne kasnimo, nigdje ne žurimo.

HAJDUK:

Kalinić and Elez are ready but believe they will do some trainings before playing









RIJEKA:

🔴 Vukčević (club decision)

🔴 Bogojević (injured)

🟠 Petrovič (doubtful) pic.twitter.com/wHwsawUrsj

