Rijeka preokrenula Goricu na gostovanju, na kraju utakmice se tukli igrači

Isto kao i Dinamo u utorak, tako je i Rijeka u srijedu odradila zaostalu utakmicu iz 4. kola jesenskog dijela prvenstva, a put ju je doveo u ledom okovanu Turopolje, gdje su naišli na raspoloženog domaćina Goricu.

Rijeka je na kraju došla do pobjede nad Goricom 3:2 pred sam kraj susreta nakon teške borbe na ledom okovanom terenu, a tri boda i približavanje Hajduku na samo tri razlike, u 89. minuti osigurao je Galešić. Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Gorica je na samom otvaranju odmah iznenadila Rijeku, kada se Mitrović odlično snašao na lošem terenu i zabio već u trećoj minuti za vodstvo domaćina. Nakon velike strke, u kojoj su igrači Rijeke tražili drugi žuti karton za strijelca Mitrovića nakon jednog prekršaja, u 25. minuti Gorica povećava vodstvo na 2:0, golom koji je nakon VAR provjere upisan igraču gostiju Smolčiću.

RIJEKA COMES BACK!

A fantastic display from Rijeka in treacherous conditions as they stage a comeback to win after being 2-0 down.

Banić’s heroics weren’t enough for Gorica to secure at least a point.#HNL #GORRJK pic.twitter.com/EGhWyd7KxA

— Croatian Football (@CroatiaFooty) January 24, 2024