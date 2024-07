Rijeka ponovno zgrozila navijače: ‘Pa ovo više nije normalno’

Autor: Ivan Lukač

Čini se da NK Rijeka baš želi naljutiti svoje navijače uoči početka nove sezone. Nakon što su ih šokirali nikad skupljim cijenama godišnjih karata sada su ih šokirala cijenom ulaznica za kvalifikacije Europske lige.

Utakmica je na rasporedu 1. kolovoza na stadionu HNK Rijeka u 20 sati. Ulaznice za utakmicu Europske lige u prodaji su od utorka 23. srpnja, a u goste dolazi rumunjski drugoligaš, ali osvajač njihovog kupa, Corvinul.

U periodu od 23. do 29. srpnja vlasnicima kompleta ulaznica za sezonu 2024./2025. čuvaju se njihova mjesta koja će se moći kupiti na blagajni (do subote 27. srpnja u 13 sati) i online (do ponedjeljka 29. srpnja u 12 sati) na linku koji će biti dostupan u ovoj vijesti.

Navijači ljutiti

Najjeftinija ulaznica je 15 eura, a najskuplja čak 186 eura. To su cijene za članove, a za nečlanove cijene su od 30 do, pazite sad, 372 eura. Čini se da Rijeka ide u rušenje rekorda, ali negativnog s obzirom na ovakve cijene.

“Znam da je sve živo poskupilo, ali razlika od 200 kuna? Pa i Osijek ima novi stadion, pa cijene nisu takve”,” Može i dva bubrega? Jedan sam za pretplatu dao”, “Ove godine domaće tekme na TV-u…” samo su neki od komentara navijača na Facebooku.

Što se tiče preplata 150 eura je najmanji iznos dok je najskuplja čak 1440 eura. Usporedbe radi, Dinamo koji je prvak i ima osigurano Europu ima godišnje ulaznice po cijeni od 170 eura i 360 te su sve rasprodali. Rijeka se kocka s ovakvim cijenama jer radi se o klubu kojeg u prosjeku gleda više od šest tisuća ljudi i bilo bi šteta da to nestane.