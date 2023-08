Rijeka ima veliku šansu na Rujevici: Padali su i veći klubovi od Lillea

Rijeka ima jako lijepu priliku plasirati se u skupinu Konferencijske lige, iako je prvi susret u Francuskoj izgubila 2:1, gol manjka je aktivan rezultat, koji dobrom igrom Fiumani mogu pretvoriti u europsku jesen.

Iako nije vodio ekipu na gostovanju u prvoj utakmici play-offa, Željko Sopić vodit će klub u uzvratu, a od njega možemo očekivati jednu agresivnu i rastrčanu Rijeku.

“Prije svega imamo aktivan rezultat, nažalost više nema pravila da gol u gostima vrijedi duplo. Moramo pobijediti s dva razlike za prolazak, to je jednostavno na papiru. Problem je što na drugoj strani stoji Lille, bez obzira što je zadnju utakmicu u prvenstvu izgubio 1-4.

Svjestan sam situacije, ali siguran sam da će istrčati 11 lavova i dati sve od sebe da uđemo u skupinu Konferencijske lige”, rekao je Željko Sopić, trener Rijeke na današnjoj novinarskoj konferenciji.

22.8.2023, Armada Rijeka🇭🇷 on training before match in Lille🇫🇷 https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FF8eqyTeLh

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 23, 2023