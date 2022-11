RIJEKA DOVELA ZVUČNO HNL IME: ‘Javili su se i odmah sam prihvatio ponudu’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Rijeka je sa liste slobodnih igrača dovela iskusnog HNL-ovca. Iako ima samo 24 godine skupio je preko 130 nastupa u HNL-u igrajući za Slaven Belupo.

On je očito prva Cosmijeva odluka koji je nakon poraza protiv Istre poludio i izvrijeđao svoje igrače: “Ovo je momčad za totalni remont. Od studenoga nadalje. To zna i uprava. Izdržimo još do kraja polusezone i onda šaljemo sve u ku..c pa da promijenimo priču.”

Pa je tako novi igrač Rijeke postao Bruno Bogojević: “Prvi dojmovi su jako dobri. Ekipa me dobro prihvatila, odigrao sam puno utakmica u HNL-u i poznam Rijeku. Rijeka se javila i odmah sam prihvatio, mislim da je to dobar izbor za mene.”





Dijete Belupa

Bogojević je dijete Belupa te je u klubu bio od 2018. kada se vrati s posudbe iz Novigrada pa sve do ovog ljeta kada je otišao kao slobodan igrač. U 131 nastupu u HNL-u, Bogojević je zabio sedam i asistirao za još 11 golova.

Skupio je novi igrač Rijeke i 3 nastupa za u21 reprezentaciju Hrvatske. Bogojević je dokazao svoju kvalitetu u redovima koprivničkog prvoligaša i sigurno će biti veliko pojačanje.