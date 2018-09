RIJEKA DOVELA ZANIMLJIVO POJAČANJE! Stigao je talentirani mladi napadač, ali neće tako skoro igrati!

Rijeka se u ljetnom prijelaznom roku nije baš naročito pojačala, doduše, nije bilo niti previše izlaznih trasnsfera, ali zaključak je kako je ovo bio relativno miran i neplodan prijelazni rok. Ipak, Rijeka trguje i nakon završetka transfer-roka, a ovaj put ulažu u budućnost.

Naime, stigao im je australski napadač hrvatskih korijena, 18-godišnji Mark Morić. Morić je bio perspektivan kao junior u Sydney Unitedu, a u siječnju ove godine dobio je stipendijski ugovor s Newcastle Jetsom. Također, bivši je U17 reprezentativac Australije, a talent je naslijedio od oca, inače bivšeg nogometaša koji se proslavio igrama u Australiji, Ante Morića.

“Biti dio jednog od najvećih hrvatskih klubova je ostvarenje sna. Veselim se ozbiljnom radu i vjerujem da ću se pokazati u Europi”, rekao je Morić.

Exclusive | Former @FFACOE forward Mark Moric (18) has signed with Croatian top-flight club HNK Rijeka.

“To sign for one of Croatia’s biggest clubs is a dream come true for me, I’m looking forward to working hard and achieving my goals in Europe,” Moric said. pic.twitter.com/TzRNn3bDzv

