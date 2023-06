Riječi zbog kojih gone Luku Modrića: Jedna optužnica je već bila odbačena, a sada novi udarac

Autor: Ivor Krapac

Luka Modrić i Dejan Lovren suočeni su s novom optužnicom za lažno svjedočenje u postupku u Osijeku u kojem je prvooptuženi bio Zdravko Mamić, kako smo već pisali, a za sadašnjeg kapetana Vatrenih i za bivšeg obrambenog aduta hrvatske reprezentacije, time se nastavlja za obojicu bolna i teška priča koja je počela svjedočenjem iz 2017. godine.

Sudilo se Zdravku Mamiću, njegovu bratu Zoranu, porezniku Milanu Pernaru i bivšem Dinamovom dužnosniku Damiru Vrbanoviću, a u slučaju Modrića i Lovrena, u fokusu su se našli njihovi transferi iz zagrebačkog Dinama u inozemstvo. Ta dva transfera bila su predmet optužnice za izvlačenje iznosa od najmanje 116 milijuna kuna iz Dinama, u aferi u kojoj je prvooptuženi bio Zdravko Mamić.

U slučaju Luke Modrića, pamti se iskaz koji je u lipnju 2017. dao dok je govorio o transferu iz Dinama u londonski Tottenham.





Modrićev iskaz odjeknuo

Tada je u javnosti u brojnim reakcijama odjek imao Modrićev iskaz o navodnoj podjeli novca od njegova transfera u Tottenham, kada su tužitelji na suđenju iskazali stav da Modrić nije imao pravo na polovicu odštetnog iznosa za odlazak iz Dinama u londonski klub.

Tadašnja optužnica u slučaju koji je završen pravomoćnom presudom govorila je da je Dinamo u ovom dijelu afere bio oštećen za 80 milijuna kuna, od čega je 52 milijuna pripalo Zdravku Mamiću.

Zbog čega je u fokusu bilo Modrićevo svjedočenje? Radilo se o drugačijem iskazu na sudu nego je bio slučaj ranije u istrazi o ovom slučaju. Dok je u fokusu bio transfer u Tottenham sa spornom podjelom novca, Modrićeve riječi za vrijeme istrage govorile su da je aneks o podjeli novca bio napravljen nakon što je već igrao za londonski klub, a kasnije, na suđenju u lipnju 2017., takav svoj iskaz je pobijao.

“Ja to nikada nisam rekao”, bio je Modrićev sudski iskaz.

Za vrijeme svjedočenja na sudu govorio je i o detaljima podjele novca, u transferu u kojem je, po Modrićevim riječima, Dinamu pripalo 21 ili 23 milijuna eura.

“Dio tog novca isplaćen je i meni, temeljem aneksa koji sam potpisao s Dinamom o podjeli transfera pola-pola. Tu sam podjelu dogovarao sa Zdravkom Mamićem. Ne mogu se sjetiti tko je prvi potaknuo priču oko transfernog obeštećenja, to je bilo davno”, govorio je Modrić na osječkom sudu.









Bio je sporan i jedan aneks ugovora koji je, kako je predočio tužitelj, imao datum 10. srpnja 2004., a Modrić je kazao da ga je potpisao 2008., dok je iz Dinama odlazio u Tottenham.

Modrić je tada pojasnio da se radilo o potpisu aneksa ugovora koji je bio sačinjen ranije, a govorio je i o tijeku zbivanja.

“Bilo je to tako zato što je, kad sam odlazio iz Dinama, po ugovoru iz ranijeg aneksa, novac iz transfera trebao ići u inozemstvo. No, ja sam inzistirao da ne dajem novac u inozemstvo, već želim da ide u Hrvatsku”, kazao je Modrić tijekom svjedočenja na sudu, dodajući da se ne može sjetiti što je bilo s originalnim aneksom ugovora.









Lovren pričao o svojem transferu

U slučaju Dejana Lovrena, svjedočenje u Osijeku dogodilo se u rujnu 2017., a tada je u fokusu bio njegov transfer iz Dinama u Lyon.

Također je u fokusu bila podjela novca od transfera iz Dinama u drugi klub, s nejasnom situacijom kada je aneks u ugovoru koji se odnosio na podjelu novca bio sačinjen i potpisan.

“Prvi profesionalni ugovor s Dinamom potpisao sam 2007. godine. Početna mi je plaća bila 3000 eura bruto. Financije je vodila moja majka Silva i ona je dogovorila sa Zdravkom Mamićem podjelu budućeg transfera u visini 50 posto. Siguran sam da sam taj aneks potpisao daleko prije 2009., i to nekoliko dana nakon profesionalnog ugovora”, govorio je Lovren za vrijeme istrage o ovom slučaju, a kasnije, odjeknule su drugačije riječi tadašnjeg hrvatskog reprezentativca.

Dok je tužitelj Tonči Petković pred Lovrena stavio njegov iskaz, Lovrenova reakcija na sporni aneks govorila je da je bio potpisan u rujnu ili listopadu 2009., koji mjesec prije nego je prešao u Lyon.

“Kada sam saznao da se za mene interesiraju Tottenham i Lyon, tražio sam povećanje plaće u Dinamu na 250 tisuća eura godišnje, no Zdravko Mamić je to odbio. Zarađivao sam tada 6000 eura mjesečno. Znao sam od prije da su neki igrači imali pravo na 50 posto transfernog obeštećenja, pa sam i ja od Mamića zatražio isto. Pristao je pa smo potpisali aneks. Bilo je to dva, tri mjeseca prije mog odlaska u Lyon”, govorio je Lovren.

Kako je došlo do različitih datuma, pojašnjavao je na sudu, ističući da je istinit iskaz o aneksu koji mjesec prije nego je iz Dinama prešao u Lyon.

“Točno je da sam to izjavio. Potpisao sam 2009. aneks kojim mi se povećava plaća na 10 tisuća eura mjesečno, a tada sam ponovno potpisao i aneks koji je već potpisan 2007., samo s razlikom da mi se novac od transfera isplati na moj račun u Hrvatskoj”, bile su Lovrenove riječi.

Pod povećalom tužitelja našao se i Lovrenov iskaz o novcu koji je čekao nakon što je bilo dogovoreno da će mu pripasti od transfera u Lyon, a radilo se o 25,9 milijuna kuna. Čekanje je trajalo dugo, zbog toga je kontaktirao i Zdravka Mamića, a loptica je potom bila prebačena na drugu adresu u Dinamu.

“Nazvala me tajnica kluba Vlatka Peras i rekla da će se isplatiti novac. Otišao sam u banku, gdje sam otvorio poseban račun. Bio sam tada u Hrvatskoj”, govorio je Lovren, na što ga je tužitelj suočio s drugačijim iskazom, za vrijeme istrage, kada je ustvrdio da je nazvao majku i od nje tražio da provjeri je li mu novac bio isplaćen. Objasnio je tada da to nije mogao napraviti sam s obzirom na to da je bio i Francuskoj i nije mogao sam otići do banke.

“Recite, što je točno?”, bilo je tužiteljevo pitanje.

“Točno je da sam to izjavio, ali sam se tada zabunio. Odnosilo se to na kredit za stan. Sam sam otvorio taj račun, bio sam u Hrvatskoj”, objasnio je Lovren razlike u iskazima.

Sporni datumi i iskazi su sada ponovno u fokusu, a ranije, optužnice protiv Modrića i Lovrena već su bile odbačene jer se čekao završetak postupka protiv Zdravka Mamića i drugih optuženih. Postupak je u međuvremenu završen donošenjem osuđujuće pravomoćne presude protiv sudionika afere, a nakon toga, ponovno je aktualna i priča o spornim iskazima Lovrena i Modrića za vrijeme istrage i kasnije u ulogama svjedoka na suđenju.