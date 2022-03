REPREZENTATIVAC S PUŠKOM U RUCI: Mogao je pobjeći, ali nije: ‘Uništit ćemo j**ene Ruse’

Iako su u svojoj domovini do nedavno bili prave zvijezde Ukrajinski sportaši zamijenili su svoje dresove kamuflažnim uniformama i stali na branik njihove države protiv ruske invazije.

Tako se i reprezentativac Ukrajine i lijevi bek Šahtara iz Donjecka Viktor Kornienko priključio borbi protiv nadiruće ruske vojske.

Iako je mogao s ostatkom momčadi napustiti Ukrajinu i otići u Poljsku, Viktor je odlučio ostati i pridružiti se vojsci uz dopremu potrebnih namjernica na front.

Uništit ćemo Ruse

“U Ukrajini sam i pomažem oružanim snagama. Slava Ukrajini! Uništit ćemo te jebene Ruse! Slava Ukrajini”, napisao je na svom profilu 23-godišnji nogometaš.

Viktor Kornienko je tako postao je prvi aktivni ukrajinski reprezentativac koji je uzeo oružje u obrani od ruske invazije.

