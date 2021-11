REPREZENTATIVAC PRONAĐEN MRTAV, BIO JE TO VELIKI ŠOK ZA SVE! Tragedija se možda mogla izbjeći

Autor: G.I.Š.

Moderni sport, isto kao i moderni način života sve više danak uzima na mentalnom zdravlju, a takozvani “burn out” sindrom zahvatio je i one za koje javnost misli kako imaju sve.

Jedna takva priča je ona njemačkog reprezentativnog vratara u prošlom desetljeću Roberta Enkea, koji je suočen s pre velikim očekivanjima od sebe upao u depresiju, koju je okončao skokom pod vlak.

Enke je bolovao od akutne depresije i skrivao je svoju bolest od gotovo svih te naposljetku završio tragično, jedan utorak, 10. studenog 2009. kada je odlučio skončati svoj život ispod vlaka koji je jurio 160 kilometara na sat iz Bremena u Hannover.

Tragedija potresla Europu

Enke je bolest sakrivao od svih u klubu, a mnogi smatraju kako se stanje pogoršalo kada je preminula njegova kćer Lara. Ipak njegov prijatelj i autor Enkeove biografije Ronald Reng” “A Life Too Short: The Tragedy of Robert Enke” prisjeća se svojih kontakata s Enkeom: “2003. kad je igrao u Barceloni, primijetio sam da nešto nije u redu. Njegovo je lice bila kamena maska.”

Enke je imao šarolik igrački put od Borussije Mönchengladbach, da bi nakon dvije godine prešao u portugalsku Benficu, gdje u 77 nastupa osigurava transfer u Barcelonu. U Barceloni nije dobivao šansu i otišao na posudbe Fenerbahçe i Tenerife, da bi se napokon skrasio u Bundesligašu Hannoveru 96. Čak je proglašen najboljim vratarom Bundeslige u sezoni 2008./09.

Enke je prvi put bio na psihološkom savjetovanju 2003. godine kod Osječanina, dr. Valentina Zdravka Marksera, psihologa koji je i sam bio sportaš i koji se sjeća prvog kontakta s Enkeom: “2003. je prvi put došao kod mene, dok je igrao za Barcelonu i Istanbul, jer je patio od depresije i straha od neuspjeha”. Radili su na procesu osnaživanja i stabilizacije, no sam je Enke uvijek odbijao potražiti psihijatrijski tretman.

Trebao je potražiti pomoć









Robertova udovica Teresa u knjizi se prisjeća kako ni tada, puno prije Larine smrti, “… nije imao nade, volje za životom. Teškoće su postojale već određeno vrijeme, ali trudili smo ih sačuvati od očiju javnosti. Bila je to njegova želja, nije želio da se išta otkrije jer se bojao da sve ne izgubi. Bilo ga je strah gubitka ugovora, prekida karijere, iako sam ga pokušavala uvjeriti da nije sve u nogometu.” izjavila je u knjizi Teresa koja se kaje zbog toga što ga nije natjerala da potraži medicinsku pomoć: “Mislili smo da ćemo ljubavlju pobijediti bolesti. Ali sad shvaćam da to nismo uspjeli. Sad shvaćam da ljubav nije dovoljna.”

Koliko je ponekada pritisak velik pokazuju još i slučaj nakon Robertova suicida, kada je u javnost je izašao i Sebastian Deisler. Veznjak Bayerna je naprasno, samo u 27. godini života, prekinuo karijeru. “Imao sam sve – brdo novca, ispred kuće je bio parkiran Mercedes, ali ja sam bio nesretan” napisao je Deisler u svojoj autobiografiji.

*Savjetodavnu pomoć suicidalne i depresivne osobe mogu dobiti na više mjesta. U Republici Hrvatskoj postoji nekoliko brojeva telefona za psihološku pomoć:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida: 01/2376470 (radi od 0 do 24 sata)

Plavi telefon: 01/4833888 ([email protected])

Psihološki centar TESA: 01/4828888 ([email protected])